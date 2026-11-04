Глава Башкирии рассказал, как будет развиваться парк «Патриот»

4 ноября в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочее совещание по дальнейшему развитию территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Руководитель республики до начала совещания осмотрел место строительства 25-метрового плавательного бассейна со своей котельной. Генеральный директор парка Айнур Салимгареев доложил, что в бассейне планируются 4 плавательные дорожки. Одна из них будет предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин рассказал об организации учебных сборов и мероприятий патриотической направленности на территории парка «Патриот». С момента открытия учебно-методического центра «Авангард» 5-дневные учебные сборы прошли почти 24 тысячи школьников и студентов колледжей. Профильные смены прошли более 25 тысяч человек, прыжки с парашютной вышки совершили более 5 тысяч человек, практические стрельбы — 20 тысяч, прошли полосу «Гонка Героев» — 25 тысяч детей.

Во время рабочего совещания также обсудили строительство филиала парка «Патриот» в Стерлибашевском районе. По словам Ильдара Мавлетбердина, на территории лагеря «Орленок» установлены два жилых модуля, каждый вместимостью 49 человек, полностью отремонтирован медицинский блок. На следующий год планируется приступить к капитальному ремонту основного корпуса.

«Думаю, что на следующий год мы туда какие-то деньги найдём, и за два года запустим там филиал парка „Патриот“. Я каждый раз говорю, у нас сложности есть определённые, но мы всё равно все вопросы, о чём договорились, решим. Надо филиальную сеть создавать. Мы в принципе всех школьников через парк „Патриот“ можем пропустить. У нас еще есть порядка 12 тысяч студентов колледжа — парней. Стерлибашевский филиал нам даст где-то 4-5 тысяч в год ёмкость. А когда здесь, в основном парке „Патриот“, мы ещё бассейн построим, будем специально через анкетирование выявлять, кто не умеет плавать. И за 5 дней, которые они здесь будут, мы научим их всех плавать. Парень должен уметь плавать. Хочется дать им больше навыков», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».

Напомним, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» — специализированный образовательно-воспитательный комплекс, деятельность которого направлена на организацию практических занятий по основам военной службы. Программа сборов включает в себя занятия по беспилотным летательным аппаратом, огневой, тактической, строевой, медицинской, инженерной подготовке, парашютно-десантной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, общевоинским уставам, физической подготовке, стрельбы на полигоне войсковой части 63494, соревнования «Гонка героев», мероприятия воспитательного характера патриотической направленности, встречи с ветеранами боевых действий, представителями боевых братств республики. В УМЦ «Авангард» созданы современные, комфортные условия проживания для круглогодичного пребывания воспитанников.

В 2023 году в рамках реализации проекта Совета Федерации Российской Федерации введены 2 модуля некапитального строительства вместимостью по 49 человек, в 2024 году — 2 модуля. В учебном центре оборудованы 10 учебных классов и учебные точки по профильным дисциплинам: огневая, строевая, тактическая, воздушно-десантная, медицинская подготовки, РХБЗ. В программу включен модуль по воздушно-десантной подготовке с использованием самолета АН-2 и парашютной вышки.

Парк «Патриот» в Башкортостане является одним из ключевых центров военно-патриотического воспитания в Приволжском федеральном округе. Он создан по указу Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в 2019 году. Сегодня это одна из крупнейших площадок военно-патриотического воспитания молодежи республики. На территории парка работают учебно-методический центр «Авангард», трасса «Гонка героев», воздушно-десантный комплекс, выставка военной техники, музейно-выставочный комплекс «Партизанская деревня», «Аллея Героев».