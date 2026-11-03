Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Сегодня в своем выступлении перед праздничным концертом руководитель республики отметил, что День народного единства знаменует нашу общую преданность Отечеству, любовь к нему, сплоченность всего многонационального народа России.

«Этот год наш Президент объявил Годом единства народов России. А у нас в Башкортостане, кроме того, он объявлен ещё и Годом большой и дружной семьи. У нас, у башкир, говорят: «Берҙәм өйҙә бәрәкәт бар!» – «В дружной семье всегда царит благополучие». В сегодняшних испытаниях эта искренняя дружба и сплочённость – надёжная опора для нашей республики и всей страны.

Вся история Отечества наглядно показывает – когда наши народы едины, мы всегда добиваемся великих побед. В смутные времена 1612 года, когда решалась судьба российской государственности, под знамёна Минина и Пожарского встали представители десятков этносов. Наши предки-башкиры плечом к плечу с русскими, татарами, марийцами, чувашами освобождали Москву.

В Отечественной войне 1812 года наполеоновские солдаты в ужасе называли башкирскую конницу «северными амурами» – настолько грозной и молниеносной была их сила. Как отметил наш Президент, «Башкирия посадила на коней всё мужское население от 16 лет». Эти сила и единство вновь одержали победу.

В годы Великой Отечественной войны муфтий Габдрахман Расулев призвал мусульман страны встать на защиту Родины словами: «Любовь к Отечеству – часть веры». Миллионы людей разных конфессий, не щадя своей жизни, бились с общим врагом. Мы помним этот подвиг. И свято храним эту память.

Сегодня мы с вами едины в решении задач специальной военной операции. В именных батальонах Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, Мусы Гареева и других, в составе полка «Башкортостан» плечом к плечу врага бьют русские, башкиры, татары, марийцы, чуваши, мордва, представители других этносов.

В окопах нет национальностей, там есть только братья. Более двух десятков имамов и православных священников из Башкортостана вместе поддерживают воинов на передовой. С первых дней СВО республика выступает надёжной опорой для наших защитников и их семей. Это и есть настоящее единство», – сказал Радий Хабиров.