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17:18 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Глава республики обратился с поздравлением к жителям региона накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Сегодня в своем выступлении перед праздничным концертом руководитель республики отметил, что День народного единства знаменует нашу общую преданность Отечеству, любовь к нему, сплоченность всего многонационального народа России.

«Этот год наш Президент объявил Годом единства народов России. А у нас в Башкортостане, кроме того, он объявлен ещё и Годом большой и дружной семьи. У нас, у башкир, говорят: «Берҙәм өйҙә бәрәкәт бар!» – «В дружной семье всегда царит благополучие». В сегодняшних испытаниях эта искренняя дружба и сплочённость – надёжная опора для нашей республики и всей страны.

Вся история Отечества наглядно показывает – когда наши народы едины, мы всегда добиваемся великих побед. В смутные времена 1612 года, когда решалась судьба российской государственности, под знамёна Минина и Пожарского встали представители десятков этносов. Наши предки-башкиры плечом к плечу с русскими, татарами, марийцами, чувашами освобождали Москву.

В Отечественной войне 1812 года наполеоновские солдаты в ужасе называли башкирскую конницу «северными амурами» – настолько грозной и молниеносной была их сила. Как отметил наш Президент, «Башкирия посадила на коней всё мужское население от 16 лет». Эти сила и единство вновь одержали победу.

В годы Великой Отечественной войны муфтий Габдрахман Расулев призвал мусульман страны встать на защиту Родины словами: «Любовь к Отечеству – часть веры». Миллионы людей разных конфессий, не щадя своей жизни, бились с общим врагом. Мы помним этот подвиг. И свято храним эту память.

Сегодня мы с вами едины в решении задач специальной военной операции. В именных батальонах Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, Мусы Гареева и других, в составе полка «Башкортостан» плечом к плечу врага бьют русские, башкиры, татары, марийцы, чуваши, мордва, представители других этносов.

В окопах нет национальностей, там есть только братья. Более двух десятков имамов и православных священников из Башкортостана вместе поддерживают воинов на передовой. С первых дней СВО республика выступает надёжной опорой для наших защитников и их семей. Это и есть настоящее единство», – сказал Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Глава региона отметил, что в нашем крае, где веками вместе живут представители более 150 национальностей, каждый может сказать: Башкортостан – это мой дом, моя Родина.

«Мы бережно храним свои корни, изучаем шежере, говорим на родных языках, чтим традиции. При этом мы – единый народ Башкортостана, единая российская нация.

Сегодня долг каждого из нас – передать это наследие молодёжи. «Шаймуратовские классы», волонтёрские объединения, молодежные исторические общества, патриотические клубы и поисковые отряды убеждают нас в главном – наша молодёжь знает и защищает историческую правду, понимая роль в общей судьбе всех народов Отечества. Мы гордимся своей республикой, которая вносит достойный вклад в общее движение вперёд всей страны.

Спасибо вам, уважаемые друзья, за ваш труд, ответственность и преданность родной земле! Пусть Башкортостан всегда будет надежной опорой российского патриотизма и государственности. Изге эшегеҙҙә уңыштар теләйем! Берҙәм булайыҡ! Успехов вам и новых свершений! Мира и процветания Башкортостану и великой России! С праздником, дорогие друзья», – сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики также вручил государственные награды Башкортостана.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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