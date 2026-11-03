Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Сегодня в своем выступлении перед праздничным концертом руководитель республики отметил, что День народного единства знаменует нашу общую преданность Отечеству, любовь к нему, сплоченность всего многонационального народа России.
«Этот год наш Президент объявил Годом единства народов России. А у нас в Башкортостане, кроме того, он объявлен ещё и Годом большой и дружной семьи. У нас, у башкир, говорят: «Берҙәм өйҙә бәрәкәт бар!» – «В дружной семье всегда царит благополучие». В сегодняшних испытаниях эта искренняя дружба и сплочённость – надёжная опора для нашей республики и всей страны.
Вся история Отечества наглядно показывает – когда наши народы едины, мы всегда добиваемся великих побед. В смутные времена 1612 года, когда решалась судьба российской государственности, под знамёна Минина и Пожарского встали представители десятков этносов. Наши предки-башкиры плечом к плечу с русскими, татарами, марийцами, чувашами освобождали Москву.
В Отечественной войне 1812 года наполеоновские солдаты в ужасе называли башкирскую конницу «северными амурами» – настолько грозной и молниеносной была их сила. Как отметил наш Президент, «Башкирия посадила на коней всё мужское население от 16 лет». Эти сила и единство вновь одержали победу.
В годы Великой Отечественной войны муфтий Габдрахман Расулев призвал мусульман страны встать на защиту Родины словами: «Любовь к Отечеству – часть веры». Миллионы людей разных конфессий, не щадя своей жизни, бились с общим врагом. Мы помним этот подвиг. И свято храним эту память.
Сегодня мы с вами едины в решении задач специальной военной операции. В именных батальонах Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, Мусы Гареева и других, в составе полка «Башкортостан» плечом к плечу врага бьют русские, башкиры, татары, марийцы, чуваши, мордва, представители других этносов.
В окопах нет национальностей, там есть только братья. Более двух десятков имамов и православных священников из Башкортостана вместе поддерживают воинов на передовой. С первых дней СВО республика выступает надёжной опорой для наших защитников и их семей. Это и есть настоящее единство», – сказал Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что в нашем крае, где веками вместе живут представители более 150 национальностей, каждый может сказать: Башкортостан – это мой дом, моя Родина.
«Мы бережно храним свои корни, изучаем шежере, говорим на родных языках, чтим традиции. При этом мы – единый народ Башкортостана, единая российская нация.
Сегодня долг каждого из нас – передать это наследие молодёжи. «Шаймуратовские классы», волонтёрские объединения, молодежные исторические общества, патриотические клубы и поисковые отряды убеждают нас в главном – наша молодёжь знает и защищает историческую правду, понимая роль в общей судьбе всех народов Отечества. Мы гордимся своей республикой, которая вносит достойный вклад в общее движение вперёд всей страны.
Спасибо вам, уважаемые друзья, за ваш труд, ответственность и преданность родной земле! Пусть Башкортостан всегда будет надежной опорой российского патриотизма и государственности. Изге эшегеҙҙә уңыштар теләйем! Берҙәм булайыҡ! Успехов вам и новых свершений! Мира и процветания Башкортостану и великой России! С праздником, дорогие друзья», – сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики также вручил государственные награды Башкортостана.
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