Глава Башкирии назвал единство главным условием процветания страны

В День народного единства Глава Башкортостана Радий Хабиров, после церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы, дал краткий комментарий корреспонденту «Башинформа» о значении праздника для региона и страны.

«Единство — это самое главное для такой большой многонациональной, многоконфессиональной страны. Можно иметь ресурсы, золотые горы, но если внутри общества нет желания жить в мире и согласии, созидать и любить свою страну — ничего хорошего не будет. Поэтому мы очень бережно к этому относимся. И эта бережность включает то, что мы защищаем наше единство. Враги понимают, что нас не победить на поле боя, пытаются разрушить и изнутри. Поэтому мы будем защищать наше единство всегда», — подчеркнул Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос о личном отношении к празднику, Глава республики отметил:

«У меня вон целый дом разных национальностей: жена армянка, я сам мусульманин, жена православная - целый дом единства, как и у миллионов семей в России, в Башкортостане. Все так живём. И это волшебство, просто это здорово».

В завершение Радий Хабиров поздравил земляков:

«Мира, добра, благополучия, любви, семейного счастья. Это простые человеческие радости и ценности».





