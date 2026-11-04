Глава Башкирии назвал единство главным условием процветания страны

В День народного единства Глава Башкортостана Радий Хабиров, после церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы, дал краткий комментарий корреспонденту «Башинформа» о значении праздника для региона и страны.
«Единство — это самое главное для такой большой многонациональной, многоконфессиональной страны. Можно иметь ресурсы, золотые горы, но если внутри общества нет желания жить в мире и согласии, созидать и любить свою страну — ничего хорошего не будет. Поэтому мы очень бережно к этому относимся. И эта бережность включает то, что мы защищаем наше единство. Враги понимают, что нас не победить на поле боя, пытаются разрушить и изнутри. Поэтому мы будем защищать наше единство всегда», — подчеркнул Радий Хабиров.
Отвечая на вопрос о личном отношении к празднику, Глава республики отметил:
«У меня вон целый дом разных национальностей: жена армянка, я сам мусульманин, жена православная - целый дом единства, как и у миллионов семей в России, в Башкортостане. Все так живём. И это волшебство, просто это здорово».
В завершение Радий Хабиров поздравил земляков:
«Мира, добра, благополучия, любви, семейного счастья. Это простые человеческие радости и ценности».
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