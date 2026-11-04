Напомним, Монумент Дружбы в столице региона заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Сегодня мемориал является олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона.



День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

История праздника началась с 1612 года, когда народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от интервентов. Этот подвиг стал символом сплоченности народов России. Праздник отмечали до 1917 года, затем его сменил День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. В 2005 году дата 4 ноября была восстановлена, и праздник получил название «День народного единства».

Ранее председатель Госсобрания - Курултая Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Днём народного единства.