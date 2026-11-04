Напомним, Монумент Дружбы в столице региона заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Сегодня мемориал является олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
История праздника началась с 1612 года, когда народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от интервентов. Этот подвиг стал символом сплоченности народов России. Праздник отмечали до 1917 года, затем его сменил День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. В 2005 году дата 4 ноября была восстановлена, и праздник получил название «День народного единства».
Ранее председатель Госсобрания - Курултая Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Днём народного единства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.