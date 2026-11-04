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11:19 (UTC+5), 04 Ноября 2026

Радий Хабиров в День народного единства возложил цветы к Монументу Дружбы

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Азат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | сайт Главы РБ
Азат Гиззатуллин

Сегодня, 4 ноября, в Уфе состоялось торжественное возложение цветов к Монументу Дружбы, посвященное Дню народного единства России.
В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. От имени многонационального народа республики он почтил память о событиях 4 ноября 1612 года, когда воины народного ополчения освободили российское государство от интервентов. Прозвучали гимны России и Башкортостана, почетные гости возложили цветы.

Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Ахат Мухамедьянов сайт Главы РБ
Фото: Ахат Мухамедьянов | сайт Главы РБ
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Напомним, Монумент Дружбы в столице региона заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Сегодня мемориал является олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
История праздника началась с 1612 года, когда народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от интервентов. Этот подвиг стал символом сплоченности народов России. Праздник отмечали до 1917 года, затем его сменил День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. В 2005 году дата 4 ноября была восстановлена, и праздник получил название «День народного единства».

Ранее председатель Госсобрания - Курултая Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Днём народного единства. 

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