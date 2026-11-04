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10:38 (UTC+5), 04 Ноября 2026

Андрей Назаров поздравил жителей Башкирии с Днём народного единства

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

В день государственного праздника председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Андрей Назаров обратился к жителям региона. В своем поздравлении он подчеркнул, что единство страны проверяется реальными делами и исторической памятью.

«Единство проверяется не словами, а поступками. История России не раз это доказывала. И в этой истории у Башкортостана — своё достойное место»,  - отметил он.

Спикер парламента напомнил о славных страницах совместной истории и отметил, что традиция взаимной поддержки продолжается и сегодня. 

Назаров подчеркнул, что в Башкортостане в мире и согласии живут представители более ста народов:

«У каждого — свой язык, культура и обычаи. Но сохранение своих традиций не мешает нам быть частью единого целого. Именно взаимное уважение делает наше общество сильнее. Мы можем говорить на разных языках, беречь разные традиции, но вместе строить одну страну.
С праздником, Башкортостан! С Днём народного единства, Россия!

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