Лауреатов премии Худайбердина в Башкирии может стать больше

Руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Искандер Ахметвалеев на церемонии вручения премии имени Шагита Худайбердина в беседе с корреспондентом «Башинформа» сообщил, что готовится обратиться к Главе Башкирии с предложением рассмотреть вопрос об увеличении количества лауреатов журналистской премии имени Шагита Худайбердина.

«Множить премии особого смысла не вижу. Мы этот вопрос даже и не рассматривали — на комиссии мы рассматривали именно вопрос увеличения количества лауреатов премии. С этим предложением готовимся выйти к Главе Республики Башкортостан», — сказал он.

Напомним, правительственная премия имени Шагита Худайбердина — это главная журналистская награда Башкирии, имеющая 37-летнюю историю. Она была учреждена в 1989 году Союзом журналистов Республики Башкортостан, а с 1996 года, согласно постановлению Кабинета министров, приобрела республиканский статус. С 2024 года, по поручению Главы республики Радия Хабирова, размер каждой премии был увеличен до 500 тысяч рублей. Это свидетельствует о высоком статусе награды.

Ранее в Уфе назвали лауреатов премии имени Худайбердина за 2026 год.