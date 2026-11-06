В Уфе наградили лауреатов премии имени Шагита Худайбердина

В своём выступлении Искандер Ахметвалеев подчеркнул высокий статус вручаемой награды. Он также вспомнил, что его преподавательницей в институте была дочь Шагита Худайбердина — Тамара Шагитовна.

«Премия в области журналистики должна своей сутью подчёркивать значимость вашей профессии и значимость достигаемых вами результатов. Она важна не только для вашего или нашего журналистского круга — она важна в целом для республики», — сказал Искандер Ахметвалеев, обращаясь к журналистам.

Отличительной чертой журналистов республики он назвал их чёткую гражданскую позицию, что в современных условиях приобретает особое значение. Выступающий подчеркнул, что руководство республики уделяет большое внимание журналистам, поддерживает их, создаёт условия для творчества.

Руководитель администрации Главы РБ добавил, что на конкурс поступило огромное количество материалов, выбор был крайне непростым, а работа комиссии шла негладко — с дискуссиями и спорами, в связи с чем он поднимет перед Главой республики вопрос об увеличении количества лауреатов ежегодной премии.