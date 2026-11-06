В Уфе наградили лауреатов премии имени Шагита Худайбердина

Сегодня в Уфе наградили журналистов — лауреатов премии правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина за 2026 год. Торжественная церемония награждения прошла в доме-музее Шагита Худайбердина. Победителей от имени Главы Башкирии поздравил руководитель администрации Главы РБ, председатель комиссии по присуждению журналистской премии Искандер Ахметвалеев.
В своём выступлении Искандер Ахметвалеев подчеркнул высокий статус вручаемой награды. Он также вспомнил, что его преподавательницей в институте была дочь Шагита Худайбердина — Тамара Шагитовна.
«Премия в области журналистики должна своей сутью подчёркивать значимость вашей профессии и значимость достигаемых вами результатов. Она важна не только для вашего или нашего журналистского круга — она важна в целом для республики», — сказал Искандер Ахметвалеев, обращаясь к журналистам.
Отличительной чертой журналистов республики он назвал их чёткую гражданскую позицию, что в современных условиях приобретает особое значение. Выступающий подчеркнул, что руководство республики уделяет большое внимание журналистам, поддерживает их, создаёт условия для творчества.
Руководитель администрации Главы РБ добавил, что на конкурс поступило огромное количество материалов, выбор был крайне непростым, а работа комиссии шла негладко — с дискуссиями и спорами, в связи с чем он поднимет перед Главой республики вопрос об увеличении количества лауреатов ежегодной премии.
Лауреатами премии имени Шагита Худайбердина в 2026 году стали: главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов, корреспондент газеты «Башҡортостан» Гузалия Балтабаева и главный редактор газеты «Кызыл таң» Фаил Фатхтдинов.
Руслан Шарафутдинов удостоился премии за цикл телепередач в рамках авторской рубрики «Между нами» на телеканале БСТ. И свою ответную речь он произнес в формате передачи — убедительно, энергично и со смыслом.
«Каждую неделю авторская телевизионная рубрика „Между нами“ в рамках программы „Итоги недели“ на телеканале БСТ рассказывает о важнейших темах, событиях и смыслах прошедшей недели и всей общественно-политической повестки. В меру своего личного опыта и понимания происходящего вокруг я делюсь со зрителем своим взглядом неделя за неделей, месяц за месяцем, и так уже третий год. Стараюсь делать это по существу. Лишнего на себя не беру, истину в последней инстанции из себя не изображаю. Как это получается — судить зрителю. Самое важное в нашей работе — получать от него обратную связь», — сказал Руслан Шарафутдинов.
Отдельно новоиспеченный лауреат отметил работу своих коллег-журналистов.
«Сегодня мои коллеги журналисты держат информационный фронт. Идёт гибридная информационная война — противник жестокий и кровавый, а на войне слова приравнены к патронам. Это война смыслов, идей и интерпретаций, которые зависят от нас. В наше пороховое время вся сила в правде, а за кем правда — тот и сильнее. И правда за нами.
В такие моменты многим хочется сказать спасибо. В успехе любого проекта, особенно телевизионного, — большой вклад и заслуга всех, кто причастен к процессу, кто отвечает за картинку, звук, свет и много чего ещё. И поэтому большое спасибо команде БСТ, с которой мы вместе делаем конкретный продукт и выдаём его в эфир», — поблагодарил он творческую группу телеканала, от которой на церемонии присутствовала режиссер службы новостей Светлана Громова.
Далее выступила Гузалия Балтабаева, удостоившаяся премии имени Худайбердина за серию материалов о сохранении, развитии родного языка, истории, культуры и духовности башкирского народа.
Она поблагодарила членов комиссии за высокое доверие и оценку её труда, а также родных, коллектив газеты «Башҡортостан» за поддержку.
По её словам, республиканская газета «Башҡортостан» — главная газета на башкирском языке в республике, и другого издания такого уровня у башкирского народа нет. В редакции с более чем вековой историей работают настоящие профессионалы, которые знают башкирский язык во всех тонкостях и сохраняют его на высоком уровне; каждый день на страницах газеты рождается история — по сути, печатная летопись республики. Цели и задачи издания схожи с целями Всемирного курултая башкир: сохранение языка, культуры и истории, консолидация башкирского народа, содействие духовно-культурным проектам.
«Ведя рубрики „Ҡоролтай тауышы“ и „Башҡорот донъяһы“, „Рухиәт“, раскрывая эти темы в разных жанрах на страницах газеты „Башкортостан“, я имею возможность своим творчеством внести свою лепту в историю своего народа и своей страны. Эта награда — не только признание моих заслуг в области журналистики, но и большая ответственность — дальше работать и созидать, чтобы сохранить и приумножить богатство башкирского народа и нашей многонациональной страны. Большое спасибо!» — сказала она.
Фаил Фатхтдинов, получивший премию за серию публицистических материалов, посвященных актуальным проблемам современности и истории башкирской печати, отметил символичность награды в год 130-летия со дня рождения Шагита Худайбердина.
Ветеран журналистики с многолетним стажем признался, что первое впечатление, которое он испытывает, получив награду — это гордость.
«Быть лауреатом премии имени Шагита Худайбердина — это и признание журналистской работы, и ответственность продолжать традиции честной журналистики, которым Шагит Худайбердин посвятил всю жизнь. Он же был патриотом родного Башкортостана. Это пример журналистам — нам. И мы, журналисты, были, есть и останемся патриотами родного Башкортостана и России», — сказал он.
Торжественная церемония завершилась возложением цветов к бюсту Шагита Худайбердина, установленному на территории музея.
Напомним, на конкурс принимались журналистские материалы, раскрывающие образы современников, богатство национальных культур и дружбу народов, вопросы гражданского мира и согласия в обществе, социально-экономического развития Башкортостана.
В 2024 году решением Главы республики денежное вознаграждение премии им. Ш. Худайбердина было увеличено в пять раз — со 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
На соискание премии в этом году были поданы 32 заявки. Среди них — 29 индивидуальных авторов и 3 творческих коллектива. Ознакомиться с работами можно на сайте Агентства по печати и средствам массовой информации РБ.
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