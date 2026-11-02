Глава Башкирии осмотрел площадки форума «Российская креативная неделя»

Президент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш отметила, что за семь лет вклад креативных индустрий во внутренний валовой продукт (ВВП) вырос с 2,8% до 4,2%. По итогам 2025 года объем валовой добавленной стоимости достиг 8,26 трлн рублей.

«Утверждённая правительством "Стратегия развития креативной экономики в России до 2036 года" предполагает рост вклада сектора в ВВП до 7,7% к 2036 году за счёт развития рынка интеллектуальной собственности, расширения инфраструктурной поддержки и подготовки кадров», – отметила Марина Монгуш.

Радий Хабиров и Марина Монгуш пообщались с сооснователем мануфактуры «Ремесленный шоколад из Башкирии» Мариной Григорьевой. Их совместный проект с мужем Михаилом стал частью кластера «Культурный код» и выставки фермерских товаров «Патрики-маркет» — популярного места у гостей Стерлитамака. Они также открыли музей шоколада, который, по словам Марины, пользуется большой популярностью прежде всего у детей. В прошлом году этот необычный музей стал лауреатом премии «Страну меняют люди», учреждённой по поручению президента России Владимира Путина для участников экосистемы Агентства стратегических инициатив.

Маргарита Купцова, мастер по изготовлению новогодних ёлочных игрушек, рассказала Главе региона, что она занимается этим ремеслом с 2022 года. На изготовление каждой игрушки уходит примерно семь дней. Радий Хабиров спросил у предпринимательницы, где она реализует созданные ею игрушки.

«Каждая игрушка индивидуальна. Я строго соблюдаю технологию, поэтому мои игрушки очень качественные. Они даже продаются в Москве в ГУМе, я делаю для них под заказ. Основные мои продажи — на различных выставках, в том числе в столице страны. Хотела вам выразить благодарность за то, что помогаете народным умельцам бесплатно участвовать во всероссийских конкурсах, ярмарках, выставках, в том числе в других регионах. Для нас это большое подспорье», – отметила Маргарита Купцова.

Художник-стилист Любовь Алексеева представила Главе Башкортостана авторские аксессуары, которые она производит из натурального шелка, войлока и кожи. По ее словам, все аксессуары расписаны вручную профессиональными красками. Рисунок и цвет каждого аксессуара уникален, не повторяется и поэтому каждое изделие является эксклюзивным.