Глава Башкирии рассказал о значении Российской креативной недели - Евразия

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» после вручения премии «Создатели» рассказал о значении международного форума «Российская креативная неделя – Евразия».

«Я считаю, что творчество есть во всех сферах нашей жизни. Креативная индустрия сегодня развивает экономику. У нас креативные индустрии - это порядка 60 миллиардов рублей. Это анимация, кино, реклама, гастрономия. И это, на мой взгляд, пока очень мало. Мы привыкли, что в структуре нашей экономики нефтепереработка, промышленность, сельское хозяйство. А мы ещё хотели бы, чтобы были такие творческие продукты, которые формируют в том числе экономику. Форум показал, что мы за два года рванули хорошо, потому что энергию государство дало, и на местах наша управляющая команда серьёзно этим занялась. Самые талантливые люди страны, мира здесь находятся. Отец Илона Маска к нам приехал. Мы общаемся, он говорит: восхитительно, восхитительно. Он видит красивый город, видит людей очень тёплых, людей, заточенных на результат. Башкортостан будет еще удивлять весь мир прежде всего своими талантливыми людьми, такими, как братья Абдразаковы, группа «Ay Yola», скульптором Александром Щербаковым, Расихом Ахметвалиевым, Айнуром Аскаровым и многими другими. Я могу перечислять столько, что вы устанете ждать», - отметил Радий Хабиров.