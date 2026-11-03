Центр развития движения «Абилимпикс» из Башкирии признан лучшим в стране

Итоги работы за минувший год подвели в Москве, на ежегодном Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которой проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
«Центр „Абилимпикс“ работает на базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий. Здесь поддерживают ребят, у которых есть трудности со здоровьем, — помогают найти себя в профессии, организуют для них стажировки, готовят к участию в профессиональных соревнованиях разного уровня. Достойная работа, молодцы!» — написал на своих страницах в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что это не единственное достижение наших ребят на «Абилимпикс-2026». Башкортостан на национальном чемпионате представляют 74 участника — это школьники, студенты, уже работающие специалисты, участники специальной военной операции. Они завоевали 12 медалей — 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.
Радий Хабиров поздравил всех с заслуженными победами и пожелал удачи.
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