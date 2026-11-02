В Уфе проходит заседание Совета по развитию креативных индустрий региона

2 ноября в уфимском конгресс-холле «Торатау» в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия» проходит заседание Совета по развитию креативных индустрий в Башкортостане. Глава республики Радий Хабиров отметил, что в работе фестиваля принимают участие представители 14 стран.

«Креативная неделя становится точкой сборки евразийских идей в области творчества, креативных индустрий. Мы, когда начинали эту работу, не предполагали, что столько много ярких талантливых людей работает в этой сфере. В Башкортостане мы создали целую инфраструктуру поддержки. Очень надеюсь, что все наши действия, все наши меры поддержки будут для вас только в пользу и будут содействовать развитию креативных индустрий. В Уфе на этой неделе – самый настоящий праздник творчества, праздник дружбы, соратничества. Желаю всем хорошей работы, хороших знакомств, хорошего опыта. Мы очень бы хотели, чтобы наши гости глубже узнали про Башкортостан, про жителей и тёплые воспоминания увезли от нас», – сказал в своем вступительном слове Радий Хабиров.

Напомним, развитие креативных индустрий – один из ключевых приоритетов. За последние два года в республике выстроили структуру, создали все необходимые институты. Собрали сильное креативное содружество из 10 тысяч предпринимателей. За прошлый год их стало больше почти на треть, с января этого года – ещё на 13%. Они уже сегодня формируют 2% ВРП республики. Радий Хабиров не раз говорил, что эту траекторию роста необходимо усиливать, чтобы довести долю креативных индустрий до 6% в 2030 году.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия» проходит в Уфе со 2 по 4 ноября. Это первая международная евразийская площадка, посвященная ценностно-ориентированной креативной экономике. К участию в форуме заявлено свыше 1800 участников, 158 спикеров из 11 регионов России и 14 государств.