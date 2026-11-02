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16:35 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Уфе проходит заседание Совета по развитию креативных индустрий региона

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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2 ноября в уфимском конгресс-холле «Торатау» в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия» проходит заседание Совета по развитию креативных индустрий в Башкортостане. Глава республики Радий Хабиров отметил, что в работе фестиваля принимают участие представители 14 стран.

«Креативная неделя становится точкой сборки евразийских идей в области творчества, креативных индустрий. Мы, когда начинали эту работу, не предполагали, что столько много ярких талантливых людей работает в этой сфере. В Башкортостане мы создали целую инфраструктуру поддержки. Очень надеюсь, что все наши действия, все наши меры поддержки будут для вас только в пользу и будут содействовать развитию креативных индустрий. В Уфе на этой неделе – самый настоящий праздник творчества, праздник дружбы, соратничества. Желаю всем хорошей работы, хороших знакомств, хорошего опыта. Мы очень бы хотели, чтобы наши гости глубже узнали про Башкортостан, про жителей и тёплые воспоминания увезли от нас», – сказал в своем вступительном слове Радий Хабиров.

Напомним, развитие креативных индустрий – один из ключевых приоритетов. За последние два года в республике выстроили структуру, создали все необходимые институты. Собрали сильное креативное содружество из 10 тысяч предпринимателей. За прошлый год их стало больше почти на треть, с января этого года – ещё на 13%. Они уже сегодня формируют 2% ВРП республики. Радий Хабиров не раз говорил, что эту траекторию роста необходимо усиливать, чтобы довести долю креативных индустрий до 6% в 2030 году.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия» проходит в Уфе со 2 по 4 ноября. Это первая международная евразийская площадка, посвященная ценностно-ориентированной креативной экономике. К участию в форуме заявлено свыше 1800 участников, 158 спикеров из 11 регионов России и 14 государств.

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