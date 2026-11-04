В парке «Патриот» под Уфой установили на храмы крест и полумесяц

4 ноября в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии установки православного креста на купол часовни и священного полумесяца на минарет мечети духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину, на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.
«Мы специально это очень важное событие приурочили ко Дню единства нашей страны. Мне очень хотелось, чтобы десятки тысяч мальчишек, которые здесь проходят самую настоящую школу мужества, имели возможность зайти в православный храм и мечеть и помолиться за наших воинов. И каждая их молитва будет напоминать и отдавать должное тем, кто погиб, защищая нашу страну. Я могу сказать, сбывается моя мечта. Как мы все знаем, мы не можем храмовые комплексы строить за бюджетные деньги, это всегда внебюджетные. И я сегодня хочу, Рабис Салихович, вас поблагодарить. Вы как-то отозвались быстро, энергично. И за очень короткое время красивые два храма возвели. И вижу, что с душой подошли.
Башкортостан так живёт. Мы не делим друг друга на мусульман, на православных, иудеев, католиков. Мы все россияне, башкортостанцы. И очень здорово, что два храма здесь стоят. И 9 мая я предлагаю приехать сюда после Парада Победы и уже открыть полностью готовые мечеть и храм», - сказал Радий Хабиров.
Со словами приветствия к участникам церемонии также обратились глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви, митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет, руководитель администрации Центрального духовного управления мусульман России, муфтий Мухаммад-хазрат Таджуддинов и основатель группы компаний «Жилстройинвест» Рабис Салихов.
После церемонии освящения православного креста и чтения Корана у полумесяца они были установлены на купол храма и минарет мечети. Глава Башкортостана ознакомился с проектами внутренней отделки духовно-просветительского комплекса. Рабис Салихов рассказал, что силами их компании в следующем году после открытия храма и мечети рядом планируется разбить небольшой парк.
«Посвятили мы мечеть и храм павшим в боях за Родину, всем нашим парням. Будем заходить, молиться в память о наших ребятах. И мальчишки будут заходить, которые приезжают на сборы. Для них это очень большая воспитательная история. Появится и парк, чтобы люди приходили. Надеюсь в следующем году на территории парка «Патриот» начнем строить бассейн. Парк потихонечку в меру наших возможностей развивается, видим здесь постоянные позитивные изменения», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».
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