В парке «Патриот» под Уфой установили на храмы крест и полумесяц

4 ноября в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии установки православного креста на купол часовни и священного полумесяца на минарет мечети духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину, на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

«Мы специально это очень важное событие приурочили ко Дню единства нашей страны. Мне очень хотелось, чтобы десятки тысяч мальчишек, которые здесь проходят самую настоящую школу мужества, имели возможность зайти в православный храм и мечеть и помолиться за наших воинов. И каждая их молитва будет напоминать и отдавать должное тем, кто погиб, защищая нашу страну. Я могу сказать, сбывается моя мечта. Как мы все знаем, мы не можем храмовые комплексы строить за бюджетные деньги, это всегда внебюджетные. И я сегодня хочу, Рабис Салихович, вас поблагодарить. Вы как-то отозвались быстро, энергично. И за очень короткое время красивые два храма возвели. И вижу, что с душой подошли.

Башкортостан так живёт. Мы не делим друг друга на мусульман, на православных, иудеев, католиков. Мы все россияне, башкортостанцы. И очень здорово, что два храма здесь стоят. И 9 мая я предлагаю приехать сюда после Парада Победы и уже открыть полностью готовые мечеть и храм», - сказал Радий Хабиров.