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16:21 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Башкирия готова быть центром евразийской креативной индустрии – Хабиров

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что республика готова быть центром, где формируются, транслируются смыслы, где идут в коммерцию смыслы евразийской креативной индустрии.

«Мы готовы это делать. Вся инфраструктура у нас есть для этого:  человеческая,  производственная, организационная индустрия. Сейчас после форума, когда мы более-менее модель начали собирать, я полагаю, мы войдём в дальнейший организационный период работы. Я не зря назвал Евразийский музей кочевых цивилизаций точкой сборки, потому что это не просто музей, это некий центр сотрудничества, это научный центр. И я предлагаю, чтобы он одновременно стал креативным центром всего, что касается происходящего на евразийском пространстве. Всё зависит от того, как хорошо мы отработаем», – сказал Радий Хабиров.

По его мнению, креативная индустрия – это индустрия людей.

«Наша задача, объединить креативные индустрии евразийского пространства, что, наверное, естественно. Времена сейчас сложные с точки зрения международных отношений. Но многие страны готовы с нами сотрудничать», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

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