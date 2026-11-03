Башкирия готова быть центром евразийской креативной индустрии – Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что республика готова быть центром, где формируются, транслируются смыслы, где идут в коммерцию смыслы евразийской креативной индустрии.
«Мы готовы это делать. Вся инфраструктура у нас есть для этого: человеческая, производственная, организационная индустрия. Сейчас после форума, когда мы более-менее модель начали собирать, я полагаю, мы войдём в дальнейший организационный период работы. Я не зря назвал Евразийский музей кочевых цивилизаций точкой сборки, потому что это не просто музей, это некий центр сотрудничества, это научный центр. И я предлагаю, чтобы он одновременно стал креативным центром всего, что касается происходящего на евразийском пространстве. Всё зависит от того, как хорошо мы отработаем», – сказал Радий Хабиров.
По его мнению, креативная индустрия – это индустрия людей.
«Наша задача, объединить креативные индустрии евразийского пространства, что, наверное, естественно. Времена сейчас сложные с точки зрения международных отношений. Но многие страны готовы с нами сотрудничать», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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