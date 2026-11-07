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13:00 (UTC+5), 07 Ноября 2026

Сборная Башкирии заняла 5 место на инклюзивном фестивале «Кубок мужества»

Команда Башкортостана достойно выступила на всероссийском физкультурном инклюзивном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества» в Перми.

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директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов канал в Макс Руслана Хабибова
Фото: директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов | канал в Макс Руслана Хабибова
Галина Бахшиева
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Как сообщил вице-премьер правительства — министр спорта РБ Руслан Хабибов, в этом году фестиваль «Кубок мужества» собрал более 700 участников из 58 регионов страны. Башкортостан представляли сразу 15 ветеранов специальной военной операции.

«Наши ребята показали хорошие результаты», — подчеркнул Руслан Хабибов.

Так, Владимир Егоров стал победителем соревнований по настольному теннису. Олег Муфтахутдинов и Ришат Фаузетдинов завоевали третье и второе места в фиджитал-боксе, а Владимир Деркач стал бронзовым призёром в спортивном метании ножа.

В общекомандном зачёте сборная Башкортостана заняла пятое место среди 70 команд.

«Это, прежде всего, результат системной работы с нашими героями. Отмечу, по поручению Главы республики Радия Хабирова в Башкортостане ветераны специальной военной операции могут бесплатно заниматься спортом на базе государственных учреждений. Сейчас в этом списке уже есть 148 спортивных организаций и их количество будет постоянно увеличиваться, — заявил вице-премьер правительства РБ. — Еще раз поздравляю парней. Гордимся вами!».

Ранее в Португалии уфимская параспортсменка Анастасия Сахапова завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию среди людей с синдромом Дауна. 

директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов канал в Макс Руслана Хабибова
директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов канал в Макс Руслана Хабибова
директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов канал в Макс Руслана Хабибова
директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов канал в Макс Руслана Хабибова
директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов канал в Макс Руслана Хабибова
Фото: директор центра адаптивного спорта РБ Айрат Даутов | канал в Макс Руслана Хабибова
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