Сборная Башкирии заняла 5 место на инклюзивном фестивале «Кубок мужества»

Как сообщил вице-премьер правительства — министр спорта РБ Руслан Хабибов, в этом году фестиваль «Кубок мужества» собрал более 700 участников из 58 регионов страны. Башкортостан представляли сразу 15 ветеранов специальной военной операции.
«Наши ребята показали хорошие результаты», — подчеркнул Руслан Хабибов.
Так, Владимир Егоров стал победителем соревнований по настольному теннису. Олег Муфтахутдинов и Ришат Фаузетдинов завоевали третье и второе места в фиджитал-боксе, а Владимир Деркач стал бронзовым призёром в спортивном метании ножа.
В общекомандном зачёте сборная Башкортостана заняла пятое место среди 70 команд.
«Это, прежде всего, результат системной работы с нашими героями. Отмечу, по поручению Главы республики Радия Хабирова в Башкортостане ветераны специальной военной операции могут бесплатно заниматься спортом на базе государственных учреждений. Сейчас в этом списке уже есть 148 спортивных организаций и их количество будет постоянно увеличиваться, — заявил вице-премьер правительства РБ. — Еще раз поздравляю парней. Гордимся вами!».
Ранее в Португалии уфимская параспортсменка Анастасия Сахапова завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию среди людей с синдромом Дауна.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.