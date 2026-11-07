Сборная Башкирии заняла 5 место на инклюзивном фестивале «Кубок мужества»

Как сообщил вице-премьер правительства — министр спорта РБ Руслан Хабибов, в этом году фестиваль «Кубок мужества» собрал более 700 участников из 58 регионов страны. Башкортостан представляли сразу 15 ветеранов специальной военной операции.

«Наши ребята показали хорошие результаты», — подчеркнул Руслан Хабибов.

Так, Владимир Егоров стал победителем соревнований по настольному теннису. Олег Муфтахутдинов и Ришат Фаузетдинов завоевали третье и второе места в фиджитал-боксе, а Владимир Деркач стал бронзовым призёром в спортивном метании ножа.

В общекомандном зачёте сборная Башкортостана заняла пятое место среди 70 команд.

«Это, прежде всего, результат системной работы с нашими героями. Отмечу, по поручению Главы республики Радия Хабирова в Башкортостане ветераны специальной военной операции могут бесплатно заниматься спортом на базе государственных учреждений. Сейчас в этом списке уже есть 148 спортивных организаций и их количество будет постоянно увеличиваться, — заявил вице-премьер правительства РБ. — Еще раз поздравляю парней. Гордимся вами!».

Ранее в Португалии уфимская параспортсменка Анастасия Сахапова завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию среди людей с синдромом Дауна.