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11:13 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Уфимка с синдромом Дауна завоевала медали на чемпионате мира по плаванию

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Уфимская параспортсменка Анастасия Сахапова завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию среди людей с синдромом Дауна. Турнир проходит в городе Албуфейра в Португалии. За медали борются атлеты из 24 стран мира, Россию представляют шесть спортсменов, сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

«Отличные новости приходят к нам из Португалии. Уже во второй соревновательный день чемпионата наша воспитанница Центра адаптивного спорта РБ завоевала сразу две бронзовые медали. Первую — на дистанции 50 метров баттерфляем. Вторую — в эстафете 4×100 метров вольным стилем вместе с Марией Агеевой, Анной Тельбуховой и Софьей Алёшиной», — написал Руслан Хабибов.

Анастасия тренируется под руководством Наиля Гарифуллина.

Чемпионат продлится до 7 ноября.

Ранее уфимский шашист Александр Георгиев стал чемпионом мира.

Анастасия Сахапова из Уфы покоряет пьедесталы чемпионатов мира
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