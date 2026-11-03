Уфимка с синдромом Дауна завоевала медали на чемпионате мира по плаванию

Уфимская параспортсменка Анастасия Сахапова завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию среди людей с синдромом Дауна. Турнир проходит в городе Албуфейра в Португалии. За медали борются атлеты из 24 стран мира, Россию представляют шесть спортсменов, сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

«Отличные новости приходят к нам из Португалии. Уже во второй соревновательный день чемпионата наша воспитанница Центра адаптивного спорта РБ завоевала сразу две бронзовые медали. Первую — на дистанции 50 метров баттерфляем. Вторую — в эстафете 4×100 метров вольным стилем вместе с Марией Агеевой, Анной Тельбуховой и Софьей Алёшиной», — написал Руслан Хабибов.

Анастасия тренируется под руководством Наиля Гарифуллина.

Чемпионат продлится до 7 ноября.

Ранее уфимский шашист Александр Георгиев стал чемпионом мира.