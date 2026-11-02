Уфимский шашист Александр Георгиев стал чемпионом мира

12 сентября в Подмосковье прошел чемпионат мира по шашкам-64. Башкирию представили Муродулло Амриллаев и Александр Георгиев.

Уфимец, 10-кратный чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев впервые покорил классическую программу в русских шашках, сообщили «Башинформу» в Центральном шашечном клубе РБ.

Победа Александра Георгиева стала исторической. Уфимский шашист стал единственным в истории победителем чемпионатов мира по четырем шашечным системам: по международным, бразильским, русским и фризским шашкам. Георгиев стал самым возрастным победителем классической программы в русских шашках — в 51 год. Путь к мировой вершине в 64-клеточных шашках был долгим. В 2011 году уфимский гроссмейстер — третий, в 2016 и 2020 — второй. Кроме того, спортсмен завоевал мировые титулы в международных и русских шашках с разницей менее чем в месяц (ранее, 25 августа, он взял три золота на командном ЧМ в Ташкенте в составе сборной России).

Ранее уфимец Александр Георгиев стал первым в истории чемпионом мира по четырем шашечным системам.