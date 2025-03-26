Анастасия Сахапова из Уфы покоряет пьедесталы чемпионатов мира

ИА «Башинформ» продолжает знакомить своих читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».

Сегодня героиня нашего проекта — Анастасия Сахапова из Уфы. В свои 18 лет она добилась немалых успехов. Невозможно представить, но это хрупкая девушка стала чемпионкой мира по плаванию и даже установила мировой рекорд!

Прошлой весной впервые в истории башкирского спорта Настя принимала участие во Всемирных Трисомных играх в Турции, которые являются аналогом Олимпиады для людей с синдромом Дауна. Юная спортсменка из Уфы выступала в составе женской сборной страны. В финальном заплыве российские пловчихи показали результат 5.53.08 секунды, что на 11 секунд лучше мирового рекорда, который поставили в 2023 году. Это позволило девчонкам завоевать золото, оставив далеко позади соперниц из других сборных. Также Анастасия завоевала золотую медаль в эстафетном плавании 4×100 м (комбинированное плавание) и бронзовую медаль в женской эстафете 4×200 метров.