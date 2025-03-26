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26 Марта , 15:24
Счастье - это вместе

Анастасия Сахапова из Уфы покоряет пьедесталы чемпионатов мира

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ» продолжает знакомить своих читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».

Сегодня героиня нашего проекта — Анастасия Сахапова из Уфы. В свои 18 лет она добилась немалых успехов. Невозможно представить, но это хрупкая девушка стала чемпионкой мира по плаванию и даже установила мировой рекорд!

Прошлой весной впервые в истории башкирского спорта Настя принимала участие во Всемирных Трисомных играх в Турции, которые являются аналогом Олимпиады для людей с синдромом Дауна. Юная спортсменка из Уфы выступала в составе женской сборной страны. В финальном заплыве российские пловчихи показали результат 5.53.08 секунды, что на 11 секунд лучше мирового рекорда, который поставили в 2023 году. Это позволило девчонкам завоевать золото, оставив далеко позади соперниц из других сборных. Также Анастасия завоевала золотую медаль в эстафетном плавании 4×100 м (комбинированное плавание) и бронзовую медаль в женской эстафете 4×200 метров.

предоставлено героиней публикации
предоставлено героиней публикации
ИА «Башинформ»
предоставлено героиней публикации
предоставлено героиней публикации
ИА «Башинформ»
Фото:предоставлено героиней публикации

Триумфальное выступление на Трисомных играх стало большой победой не только для самой Насти, но и для всей семьи Сахаповых, для ее тренера, а самое главное – для других ребят с таким же заболеванием, только начинающих свой путь в спорте. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается, она продолжает усердно тренироваться, чтобы вновь отобраться в сборную страны.

«Меня на плавание мама записала. Сначала не получалось. Но у меня хорошие тренеры. Потом стало получаться и я начала участвовать в соревнованиях. Сейчас у меня самый лучший тренер Наиль Ринатович! Он помог мне стать чемпионкой мира по плаванию. Сейчас свободного времени у меня нет. Нужно готовиться к соревнованиям. Они важные», — говорит Настя.

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

По словам мамы Насти, впервые будущая чемпионка пришла в бассейн 8 лет назад.

«Тогда мы и не думали, что вскоре будем выступать на соревнованиях. Через некоторое время ее заметил и взял к себе тренер Наиль Гарифуллин. Результаты пришли не сразу, но многочасовые тренировки по пять в раз в неделю и компетентный наставник сделали свое дело. Настя не просто полюбила плавать, она полюбила трудиться и стала чувствовать себя как рыба в воде. И в этом огромная заслуга Наиля Ринатовича. В спорте нет мамы, есть тренер и его задачи, и если ты следуешь его указаниям, то все получится», — рассказывает Людмила Сахапова – руководитель Региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие» РБ.

предоставлено героиней публикации
Фото:предоставлено героиней публикации

При этом Настя успевает заниматься не только плаванием. Она увлекается велоспортом, катанием на роликах и горными лыжами. На ее счету три «золота» в Единых играх Специальной Олимпиады в горнолыжном спорте. Кроме этого, девушка уже несколько лет занимается в инклюзивной театральной студии «Без маски»: играет главные роли, выступает на большой сцене, гастролирует и вдохновляет начинающих артистов. Ее жизненное кредо – никогда не падать духом, не отчаиваться и шагать в ногу со временем. И свою дорогу она пробивает сама, своим упорством, трудолюбием, дисциплиной и любовью к этому миру.

«Если в спорте Анастасия быстрая, решительная и стремительная, то на сцене её роли эмоциональные, воздушные и лиричные. А еще она очень общительная, любит находиться в компании, рассказывать о себе, о своих увлечениях, шутить, смеяться», — говорит про нее мама.

предоставлено героиней публикации
Фото:предоставлено героиней публикации

С недавних пор Настя пробует себя и как ментор. В конце прошлого года она встретилась с воспитанниками Уфимской коррекционной школы-интерната № 59 для обучающихся с ОВЗ. Для учеников школы она подготовила мастер-классы по актерскому мастерству, по пластике и раскрепощению тела и эмоций через музыку и вибрации звука для слабослышащих и глухих.

ИА «Башинформ»
предоставлено героиней публикации
предоставлено героиней публикации
ИА «Башинформ»
предоставлено героиней публикации
предоставлено героиней публикации
Фото:ИА «Башинформ»

Также чемпионка по плаванию рассказала, как правильно выработать свою индивидуальную дисциплину, как справляться с эмоциями, переживаниями и думать только о победе. О том, как важно ставить цели и достигать их, несмотря ни на что. Такие же встречи она провела с подопечными уфимского Центра полезной дневной занятости для инвалидов «Ритм» РОО «СоДействие».

Изменения произошли и в личной жизни спортсменки и активистки — у Насти появился молодой человек. Они знают друг друга с детства, вместе посещают бассейн, театральную студию, а теперь пробуют самостоятельную жизнь в учебной квартире.

«У меня много друзей. Мы отмечаем вместе праздники, дни рождения. У меня есть подруга Лейла и друг Павел. С Павлом я вместе плаваю на тренировке. С Лейлой видимся редко, но каждый день говорим по телефону, по видеосвязи. Я их люблю», — поделилась героиня проекта.

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ИА «Башинформ» будет и дальше продолжать знакомить читателей с героями проекта «Счастье — это вместе», который реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

    Автор:Альфия Аглиуллина
    Теги:фсгорбсмигрантырбгрантырб
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