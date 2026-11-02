В Башкирии до 15 декабря откроют ещё 9 центров поддержки участников СВО

Александр Шельдяев отметил, что в Башкирии действует многоуровневая система помощи, которая включает 104 меры поддержки, 60 из них — региональные. Важная часть этой работы — создание центров, где участники СВО и их близкие могут получить необходимую помощь в одном месте.

На сегодняшний день в республике уже работают 54 таких центра. Ещё девять предстоит открыть. Пять муниципалитетов планируют сделать это в первой половине ноября, остальные четыре — до 15 декабря.

Александр Шельдяев поблагодарил руководителей районов и городов, которые уже выполнили задачу.

«Несмотря на непростые бюджетные условия, они нашли необходимые ресурсы и возможности для организации работы. За каждым открытым центром стоят ответственность и понимание потребностей конкретных людей», — отметил Александр Шельдяев.

Вместе с тем премьер-министр поручил усилить контроль за подготовкой центров в Благоварском, Бижбулякском, Зилаирском и Чекмагушевском районах. По словам Шельдяева, здесь необходимо регулярно отслеживать ход работ, оперативно решать возникающие вопросы и закрепить ответственных должностных лиц.

«Напомню, открытие центров во всех муниципалитетах — прямое поручение Главы республики. Срок исполнения — 15 декабря 2026 года. Важно не просто открыть двери центров, а обеспечить их полноценную работу. Чтобы участники СВО и их семьи знали, что рядом есть место, куда можно обратиться за помощью, и люди, готовые поддержать», — подчеркнул Александр Шельдяев.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Салавате Центр поддержки ветеранов СВО.