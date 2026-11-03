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11:03 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В Башкирии 643 работодателя готовы трудоустроить ветеранов СВО

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Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов обратился с приветствием к участникам образовательной программы «СВОй бизнес». Он отметил, что трудоустройство ветеранов СВО общая и важнейшая задача. По словам Руслана Хабибова, возвращающиеся с фронта бойцы обладают колоссальным управленческим и человеческим потенциалом.

Вице-премьер поделился конкретными результатами этой работы в республике. Так, 643 работодателя Башкирии вошли в реестр готовых принять участников СВО. В рамках «Субсидируемого найма» в 2025 году нашли работу 11 военнослужащих, в этом году — уже 66 участников СВО. Работодателям при этом компенсируются затраты на оплату труда (40,6 тыс. рублей). Особое внимание уделяется ветеранам СВО с инвалидностью. В прошлом году создали шесть адаптированных рабочих мест, в текущем году — 26.

«С этого года в федеральное законодательство введено важнейшее изменение: с участниками СВО соцконтракты на открытие бизнеса заключаются в приоритетном порядке и без оценки среднедушевого дохода. На 2026 год нами запланировано заключение 213 таких контрактов, уже 186 ветеранов СВО и 6 членов семьи ветеранов СВО заключили контракты и открыли собственное дело», — сказал Руслан Хабибов.

Он отдельно поблагодарил руководство Башкирского регионального отделения «Опоры России» за системную поддержку ветеранов СВО и членов их семей и отметил, что организация не просто помогает им адаптироваться, но и даёт реальную траекторию роста.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии до 15 декабря откроют ещё 9 центров поддержки участников СВО. Подробности в этой публикации агентства.

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