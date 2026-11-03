В Уфе в преддверии Дня народного единства Радий Хабиров вручил госнаграды

3 ноября в Уфе накануне Дня народного единства Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана лучшим представителям самых разных профессий — от военнослужащих и аграриев до врачей и деятелей искусства.

Обращаясь к собравшимся, руководитель региона отметил, что сила государства заключается в единстве народов и бережном отношении к истории.

«Сегодня наш святой долг – защитить суверенитет Отечества. Сделать всё для Победы, решения задач специальной военной операции. На днях мы доставили 190-й гуманитарный конвой. Мы всегда будем надежной опорой участникам СВО и их семьям. Ваш честный труд, высокий профессионализм, уважаемые друзья, служат укреплению страны и республики», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики также особо выделил некоторых награждаемых.

«Почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен заместитель руководителя государственной ветеринарной службы республики Раян Шагимухаметов. Почти четверть века он посвятил ветеринарной отрасли и сегодня вносит значимый вклад в её развитие. Благодарю вас, Раян Баймухаметович, за важный ответственный труд.



Более 20 лет на научно-производственном предприятии «Буринтех» трудится Сергей Петриков. За это время прошел путь от фрезеровщика до старшего наладчика станков с программным управлением. Сегодня он бессменный наставник молодежи. Сергей Анатольевич награждён Почетной грамотой Президента Российской Федерации. От души поздравляю!



Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива «Радуга» Гаязу Габдрахманову. Хозяйство, которое он возглавляет, – в числе лидеров нашего АПК.



Наталья Юрьевна Володина– учитель химии уфимского лицея № 93. Среди ее учеников – десятки победителей и призеров олимпиад и конкурсов. Благодаря талантливому педагогу ребята сдают ЕГЭ с высокими баллами. Поздравляем Наталью Юрьевну с почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации».



Приветствую также в этом зале балетмейстера-постановщика Башгосфилармонии Рамизу Санировну Мухаметшину. На родной сцене она поставила десятки танцев и спектаклей, которые составили основу репертуара артистов балета нашей филармонии.

Рамиза Санировна удостоена высокого звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики выразил благодарность всем награжденным за достойный вклад в развитие республики, высокий профессионализм и гражданскую ответственность. Он пожелал всем здоровья, благополучия, оптимизма, всего самого доброго.