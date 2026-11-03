Глава Башкирии принял участие в церемонии вручения премии «Создатели»

В этом году она вручается во второй раз в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году на ее соискание поступило более 600 заявок.

«Мы сегодня хотим сказать огромные слова благодарности всем нашим создателям, людям, которые работают в креативной индустрии. Среди создателей есть удивительные люди, на которых мы смотрим, как на какое-то чудо, и как говорят, их Бог поцеловал. Сегодняшнее вручение наград — знак признания огромного труда, креатива и смелости людей, которые работают на благо страны. Пусть эта награда станет ещё одним хорошим поводом для признания вашего труда, важным стимулом достигать новые вершины», — отметил Глава Башкортостана.

Радий Хабиров вручил ордена Дружбы народов президенту АНО «Креативная экономика» Марине Монгуш и академику Российской академии художеств, заслуженному художнику РФ, члену Союза художников России, члену Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Дашиниме Намдакову.