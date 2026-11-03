Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-2 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
21:42 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Глава Башкирии принял участие в церемонии вручения премии «Создатели»

3 ноября в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялась церемония вручения премией в сфере креативных (творческих) индустрий в Башкортостане «Создатели».

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

В этом году она вручается во второй раз в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году на ее соискание поступило более 600 заявок.

«Мы сегодня хотим сказать огромные слова благодарности всем нашим создателям, людям, которые работают в креативной индустрии. Среди создателей есть удивительные люди, на которых мы смотрим, как на какое-то чудо, и как говорят, их Бог поцеловал. Сегодняшнее вручение наград — знак признания огромного труда, креатива и смелости людей, которые работают на благо страны. Пусть эта награда станет ещё одним хорошим поводом для признания вашего труда, важным стимулом достигать новые вершины», — отметил Глава Башкортостана.

Радий Хабиров вручил ордена Дружбы народов президенту АНО «Креативная экономика» Марине Монгуш и академику Российской академии художеств, заслуженному художнику РФ, члену Союза художников России, члену Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Дашиниме Намдакову.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
1 из 6

Глава республики также вручил премию в номинации «Креативная территория», ее обладателем стал проект «Бирск — территория креативного туризма». Он стартовал в 2020 году, когда совпали благоустройство Троицкой площади, развитие музейно-фестивального движения и создание сообщества «Бирское время». В 2026 году представители креативной индустрии объединились под общим знаком «Бирская бирка», возрождая традиции легкой промышленности. Создано креативное пространство «Чирковъ».

В номинации «Культурный код» победителем стала мастерская национальной кухни «Бишбармак». Здесь проводят мастер-классы с шеф-поваром, раскрывающим секреты аутентичных рецептов, а после готовки гости собираются за общим столом.

В номинации «Креативное событие» статуэтку победителей получили организаторы фестиваля гостеприимства «Купец 2.0». Напомним, на три дня исторический центр Стерлитамака превращается в купеческий город XIX века: работают ремесленная и гастрономическая ярмарки, молодёжное пространство «Задворки», проходят выставки, концерты и фольклорные проекты.

Проект «Физминутка» стал победителем номинации «Креативный цифровой проект». Это цифровой сервис для поддержки физического и ментального благополучия сотрудников. Он помогает легко интегрировать короткие оздоровительные паузы в рабочую жизнь. В основе проекта — личная история автора: ошибочный смертельный диагноз заставил его переосмыслить жизнь и запустить общественно полезный продукт, меняющий привычки миллионов.

В специальной номинации «Креативный подход к важной теме» лауреатом стал военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова.

В номинации «Креативный наставник» победителем стала авторская система медиа-наставничества Светланы Лобановой.

В еще одной специальной номинации «За формирование культурного облика городов России и мира» статуэтку победителя получил Салават Щербаков, народный художник России.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 6

Победителем номинации «Креативный социальный проект» стало мобильное приложение «Ветеран 02». Оно создано Ассоциацией ветеранов СВО в Башкортостане как единая цифровая площадка поддержки ветеранов спецоперации и их семей. Запущено в 2026 году и объединяет информацию, обращения, меры поддержки, трудоустройство, мероприятия и общение с сообществом.

Художник, дизайнер и архитектор, сооснователь, CEO и арт-директор Paradox Box Ильшат Байбурин выиграл в номинации «Креативный предприниматель».

В номинации «Креативный локальный бренд» победителем признан бренд дизайнерской одежды «Минзифа», основанный Альфией и Гульфией Хамматовыми. Он возрождает интерес молодёжи к башкирской культуре и внедряет национальные узоры и орнаменты в современную повседневную одежду.

Уфимская фабрика авторского света и декора VETVI получила статуэтку победителя в номинации  «Креативный проект / продукт». Бренд вышел на международный рынок.

В номинации «Креативная точка притяжения» победителем стала креативная ферма «Великолепный страус». Агротуристический комплекс «Великолепный страус» более десяти лет успешно работает в деревне Инзелга Гафурийского района. Начав с 16 страусов, хозяйство Альфии Смирновой выросло до крупной фермы с павлинами, яками, ламами и зеброй, а поголовье страусов достигало 120 особей. Сегодня продукция поставляется в Башкирию, на Южный Урал и в Москву. Ферма активно развивает событийный туризм: мастер-классы, фестивали и праздники собирают от 1,5 до 4 тысяч гостей, а международный фестиваль музыки и искусства сделал её точкой притяжения для туристов из Европы, Азии и США.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
1 из 4
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru