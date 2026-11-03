Глава Башкирии принял участие в церемонии вручения премии «Создатели»

В этом году она вручается во второй раз в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году на ее соискание поступило более 600 заявок.
«Мы сегодня хотим сказать огромные слова благодарности всем нашим создателям, людям, которые работают в креативной индустрии. Среди создателей есть удивительные люди, на которых мы смотрим, как на какое-то чудо, и как говорят, их Бог поцеловал. Сегодняшнее вручение наград — знак признания огромного труда, креатива и смелости людей, которые работают на благо страны. Пусть эта награда станет ещё одним хорошим поводом для признания вашего труда, важным стимулом достигать новые вершины», — отметил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров вручил ордена Дружбы народов президенту АНО «Креативная экономика» Марине Монгуш и академику Российской академии художеств, заслуженному художнику РФ, члену Союза художников России, члену Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Дашиниме Намдакову.
Глава республики также вручил премию в номинации «Креативная территория», ее обладателем стал проект «Бирск — территория креативного туризма». Он стартовал в 2020 году, когда совпали благоустройство Троицкой площади, развитие музейно-фестивального движения и создание сообщества «Бирское время». В 2026 году представители креативной индустрии объединились под общим знаком «Бирская бирка», возрождая традиции легкой промышленности. Создано креативное пространство «Чирковъ».
В номинации «Культурный код» победителем стала мастерская национальной кухни «Бишбармак». Здесь проводят мастер-классы с шеф-поваром, раскрывающим секреты аутентичных рецептов, а после готовки гости собираются за общим столом.
В номинации «Креативное событие» статуэтку победителей получили организаторы фестиваля гостеприимства «Купец 2.0». Напомним, на три дня исторический центр Стерлитамака превращается в купеческий город XIX века: работают ремесленная и гастрономическая ярмарки, молодёжное пространство «Задворки», проходят выставки, концерты и фольклорные проекты.
Проект «Физминутка» стал победителем номинации «Креативный цифровой проект». Это цифровой сервис для поддержки физического и ментального благополучия сотрудников. Он помогает легко интегрировать короткие оздоровительные паузы в рабочую жизнь. В основе проекта — личная история автора: ошибочный смертельный диагноз заставил его переосмыслить жизнь и запустить общественно полезный продукт, меняющий привычки миллионов.
В специальной номинации «Креативный подход к важной теме» лауреатом стал военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова.
В номинации «Креативный наставник» победителем стала авторская система медиа-наставничества Светланы Лобановой.
В еще одной специальной номинации «За формирование культурного облика городов России и мира» статуэтку победителя получил Салават Щербаков, народный художник России.
Победителем номинации «Креативный социальный проект» стало мобильное приложение «Ветеран 02». Оно создано Ассоциацией ветеранов СВО в Башкортостане как единая цифровая площадка поддержки ветеранов спецоперации и их семей. Запущено в 2026 году и объединяет информацию, обращения, меры поддержки, трудоустройство, мероприятия и общение с сообществом.
Художник, дизайнер и архитектор, сооснователь, CEO и арт-директор Paradox Box Ильшат Байбурин выиграл в номинации «Креативный предприниматель».
В номинации «Креативный локальный бренд» победителем признан бренд дизайнерской одежды «Минзифа», основанный Альфией и Гульфией Хамматовыми. Он возрождает интерес молодёжи к башкирской культуре и внедряет национальные узоры и орнаменты в современную повседневную одежду.
Уфимская фабрика авторского света и декора VETVI получила статуэтку победителя в номинации «Креативный проект / продукт». Бренд вышел на международный рынок.
В номинации «Креативная точка притяжения» победителем стала креативная ферма «Великолепный страус». Агротуристический комплекс «Великолепный страус» более десяти лет успешно работает в деревне Инзелга Гафурийского района. Начав с 16 страусов, хозяйство Альфии Смирновой выросло до крупной фермы с павлинами, яками, ламами и зеброй, а поголовье страусов достигало 120 особей. Сегодня продукция поставляется в Башкирию, на Южный Урал и в Москву. Ферма активно развивает событийный туризм: мастер-классы, фестивали и праздники собирают от 1,5 до 4 тысяч гостей, а международный фестиваль музыки и искусства сделал её точкой притяжения для туристов из Европы, Азии и США.
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