В Башкирии делают уникальные вертолеты, триумф наших спортсменов

В Башкирии станет больше благоустроенных пространств. Еще пять наших проектов победили в федеральном конкурсе и получат деньги на обновление. Победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявили на форуме в Москве. Как рассказал Радий Хабиров, всего Башкирия подала на конкурс 12 заявок и одержала победу с максимальным количеством проектов.
Победителями стали проекты «Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани» в Стерлитамаке, «Первая улица Туймазов», «Благовещенск. Культура воды», «Другая сторона Янаула: у северного пруда» и проект Центральной площади в селе Малояз Салаватского района. На их реализацию выделили 443 млн рублей федеральных средств.
«Башкортостан — один из лидеров этого конкурса за все время его существования. Благодаря федеральной поддержке мы воплотили в жизнь уже 31 проект, еще 8 — в стадии реализации», — отметил Глава республики и поздравил всех причастных к успеху. В целом на развитие малых городов Башкирия привлекла 3,8 млрд рублей федеральных средств. А четыре наших города – Белебей Туймазы, Благовещенск и Янаул уже трижды побеждали в конкурсе.
12 августа Радий Хабиров провел первое заседание комиссии при Главе РБ по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов наших жителей во время СВО.
Глава региона отметил, что с первых дней спецоперации жители республики мужественно выполняют свой воинский долг на передовой и делают всё для Победы в тылу. Поэтому сейчас «наша задача – бережно, по крупицам собирать историю, которая вершится на наших глазах» и передать правду о героях детям и внукам. По его словам, в республике о героях уже собрано более 3600 видео- и аудиоматериалов – репортажи, документальные фильмы, интервью с бойцами и командирами.
Как рассказал руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, самый сильный тематический контент выдают наши военкоры. В зону СВО продолжают выезжать около 40 коллег. Совместно с Управлением по делам архивов организован сбор и архивирование материалов о подвигах и боевом пути участников СВО. Уже передали на хранение 5,5 тысячи печатных, цифровых, видео- и аудиоматериалов. По словам гендиректора ТРК «Башкортостан» Рустама Зарафутдинова, репортажи с передовой «строятся в первую очередь на освещении военных подвигов наших бойцов и трудовых подвигов в тылу». Всего на телеканале создали около 1300 репортажей и передали в архив более тысячи видеоматериалов. Наши творческие коллективы провели на передовой более 500 выступлений. На тему СВО поставлено 10 спектаклей.
Радий Хабиров подчеркнул, что в ходе этой работы важно, чтобы не было забытых подвигов. Он поручил минпросвещения пополнить фонд школьных библиотек книгами о подвигах бойцов из республики. По мнению руководителя республики, для патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической правды «нужен отдельный музей, посвящённый ратным и трудовым подвигам», который станет главным хранителем информации для потомков. Эту тему Глава поручил проработать минкульту. Также он поручил начать работы по проекту создания в Уфе мемориала участникам СВО – в частности, объявить по нему конкурс интересных идей. Мемориал расположится на улице Зорге.
«Отдельный вопрос – артефакты, личные вещи наших бойцов. Это живые свидетели нашего героического времени, которые тоже должны занять достойное место в музейных экспозициях», – резюмировал Радий Хабиров.
Днем ранее, 11 августа, Глава вручил участникам СВО из Башкортостана госнаграды. За мужество и героизм на передовой ордена генерала Шаймуратова удостоены военнослужащие Ильвир Нуриев и Ильдар Резяпов, медали генерала Шаймуратова – командир дорожно-комендантской роты Урал Давлетшин и медсестра Ляйсан Ергизова. В ответном слове замкомандира разведывательно-штурмовой бригады Ильдар Резяпов поблагодарил за поддержку и передал Главе флаг и вымпел подразделения. На счету этого подразделения три уникальных подземных операции в Авдеевке, Торецком и Судже.
12 августа Радий Хабиров встретился с представителями СМИ республики. На встрече разобрали актуальные темы, разъяснили суть происходящего в республике, а также зачем принимаются те или иные решения. Так, отвечая на вопрос главреда «Башинформа» Руслана Шарафутдинова, Радий Хабиров заявил, что в Башкирии удается сохранять баланс между мирной и военной составляющей экономики, полностью выполняются социальные обязательства перед жителями региона.
«Я всегда был противником милитаризации нашей жизни. Каждый должен делать свою работу, военнослужащие в зоне СВО решают задачи, поставленные Президентом. Здесь мы выполняем свои задачи, чтобы работала нормально экономика, чтобы жители наши жили в комфортных условиях», – отметил Глава. Он рассказал, что у нас наблюдется рост промпроизводства, по итогам 7 месяцев он составил 7%. Уже семь лет у нас каждый год растут инвестиции. Инвесторам выделяют землю под новые производства без торгов.
Хабиров подчеркнул, что в непростое время в республике не отказались даже от самых крупных объектов. В Уфе достраивают межвузовский кампус, его сдадут на год раньше намеченного срока. Строится математический лицей. В проекте легкоатлетический стадион, Центр прогресса бокса. В высоком старте находится проект «моста в районе "Меги"» стоимостью в 64 млрд, начало работ намечено в 2029 году. «Да, мы перенесли вправо многие вещи, но отказываться от них упорно не хотим», – сказал Глава.
Он также сообщил, что не планируется продавать активы республики. Так, в собственности региона останутся «Башспирт», «Башкиравтодор», а также уфимский аэропорт и башкирские санатории, хотя были желающие их купить. Для продолжения работы над новыми крупными объектами власти региона планируют продать «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций «Башнефти».
По словам Главы республики, текущая ситуация с бензином связана с общими процессами в стране, и она постепенно нормализуется. «Мы начали „напитывать“ топливом частные заправки», — сообщил Хабиров. Отдельное внимание он уделил влиянию атак беспилотников на работу предприятий: «Когда происходит атака, приходится останавливать производство». Для обеспечения обороны предприятий создали отряд «БАРС», они вооружены и встали на боевую работу.
На встрече Глава Башкирии высказал свое отношение к ситуации вокруг бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Радий Хабиров заявил, что команда и. о. мэра Рустама Шарипова остается на месте и он поддерживает решение горсовета, который расторг с Мавлиевым контракт. «Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы», – отметил Глава. Назначение Мавлиева на должность главы администрации Уфы Хабиров считает своей ошибкой. «Я ему доверял полностью», — сказал Глава. Информацию о тесной дружбе Мавлиева с председателем Верховного суда РБ Раилем Шайдуллиным Радий Хабиров назвал полной дискредитацией судебной системы. Депутаты Башкирии направят запрос в ВККС из-за кризиса судебной власти. Депутатов Курултая возмущают факты использования бывшим мэром Уфы муниципального гаража столицы для перевозки судей и другие нелицеприятные факты.
13 августа республика отразила массированную атаку вражеских БПЛА. Как рассказал Глава Башкирии, был сбит 21 беспилотник, 16 из них в Салавате. Обломки одного беспилотника упали в промзоне города. Возникшее возгорание сразу ликвидировали. Пять беспилотников пытались ударить по логистическому центру Wildberries в Чишминском районе. Там вспыхнул огонь. Его потушили с помощью вертолета Ка-32. Ранения из-за атак получили два человека. Их госпитализировали, сообщил Радий Хабиров. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
Ранее, в понедельник, 10 августа, массированной атаке БПЛА подвергся город Нижнекамск в Татарстане. Погибли 13 человек, десятки ранены. Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших и предложил помощь.
14 и 15 августа в Сибае уже в восьмой раз прошел Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье». На форум в Башкирию приехали представители власти и бизнеса из Москвы и Московской области, Алтайского края, Екатеринбурга, а также делегации из Узбекистана, Казахстана, Турции, Абхазии, ЮАР, Италии. Главной темой этого года стала «Экономика Победы». Участники форума обсуждали вопросы развития экономики, новые производства, импортозамещение, рабочие места, кооперацию с партнёрами из дружественных стран. Отдельное внимание уделили поддержке участников СВО и их предпринимательским инициативам. На форуме подписаны соглашения, которые будут двигать нашу республику вперёд.
В рамках форума состоялся праздник в честь Дня города. В нём приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, депутат Госдумы Александр Сидякин. Вместе с почётными гостями Хабиров возложил цветы к памятнику «Башкирским полкам – участникам Отечественной войны 1812 года». Это первый мемориал в стране, посвящённый 200-летию победы России в этой войне. На центральной площади Сибая Глава принял участие в закладке символической плиты VIII инвестсабантуя. Поздравляя жителей с Днём города, Хабиров отметил, что сейчас мы все «объединились для выполнения главной задачи – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Мы развиваем экономику, строим новые дороги, заводы, школы. И, несмотря ни на что, будем продолжать эту работу».
Глава АСИ, приветствуя горожан, также подчеркнула, что в Сибае «появляются новые объекты, строятся школы, культурные центры, музеи, креативные кластеры», и пожелала дальнейшего процветания.
В рамках форума Сибай получил международный сертификат о присвоении статуса «Всемирного ремесленного города». Его мэру города передала вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер.
«Поздравляю жителей с присвоением Сибаю статуса Всемирного ремесленного города – второго в республике после Уфы. Здесь очень сильные камнерезы, которые известны своим мастерством далеко за пределами Башкортостана», – подчеркнул Глава республики.
В субботу, 15 августа, Радий Хабиров работал в Кумертау. Он побывал на Кумертауском авиационном предприятии, входящем в холдинг «Вертолеты России». Здесь делают уникальные вертолеты, востребованные по всему миру. Их используют для тушения пожаров, в поисково-спасательных операциях и других. Глава поздравил заводчан с Днем Воздушного флота и обсудил с руководством планы по развитию предприятия.
«КумАПП – это гордость всей республики и России, градообразующее предприятие Кумертау. Здесь выпускают уникальную продукцию. Важно, что у завода есть стратегия развития, есть будущее», – подчеркнул Хабиров. Ранее завод спасли от ухода на неполный цикл. Сейчас предприятие твердо стоит на ногах и есть заказы на три года. Глава поблагодарил коллектив и ветеранов авиастроения и вручил лучшим работникам госнаграды.
Также Глава побывал на площадке якорного резидента ТОР «Кумертау» – компании «Ойлтиммаш». Предприятие выпускает цистерны и резервуары для нефтегазовой отрасли, продукция заместила импортные аналоги и востребована в том числе за рубежом. Сейчас здесь при поддержке республики реализуют масштабный инвестпроект. Глава ознакомился с технологией изготовления и образцами продукции.
«Здесь была разбитая площадка завода «Искра». И всего за несколько лет на ней возвели современные цеха, где выпускают востребованное оборудование», – отметил он.
Также в Кумертау по президентской программе обновили школу № 6. Здесь учатся более 1000 ребят. Новый учебный год они начнут в комфортных классах, оборудованных всем необходимым. В школе есть класс правоохранительной направленности, кадетская рота. Многие выпускники служат в силовых структурах. Один из них – Герой России Данила Емельянов, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. После осмотра помещений Глава отметил, что только в этом году у нас приводят в порядок сразу 42 школы.
На встрече с представителями общественности города Радий Хабиров обсудил вопросы развития экономики и соцсферы. Глава рассказал о развитии КумАПП, планах по обновлению местного стадиона «Шахтёр». Одной из главных тем стала поддержка спецоперации. «Сколько надо, столько и будем делать всё для помощи нашим воинам», – заверил Хабиров. Он также призвал помочь вернувшимся с фронта военнослужащим найти своё место в гражданской жизни и продолжать развивать город.
Во время поездки Глава республики принял участие в торжествах, посвящённых Дню города. Поздравляя горожан, он отметил, что «с каждым годом Кумертау становится красивее, комфортнее для жизни. Это город авиастроителей, угольщиков, педагогов, врачей – ответственных и сильных жителей».
В эти дни Башкирия принимает соревнования Спартакиады народов России. В турнире участвуют сильнейшие спортсмены страны. Победители и призеры смогут претендовать на участие в престижных международных турнирах, в том числе Олимпиаде. У нас проходят состязания по шести видам спорта, в том числе плаванию, триатлону, фехтованию. 15 августа в рамках Спартакиады в Уфе на гребном канале начались соревнования по гребному слалому. За награды борются более 100 атлетов из 18 регионов.
С началом состязаний участников поздравил Радий Хабиров. «Для нас это большая честь, а для атлетов – огромная ответственность. Желаю спортсменам честной борьбы», – сказал он на открытии.
Ранее, 12 августа, на Спартакиаде народов РФ фехтовальщики Башкирии одержали триумфальную победу. В борьбе за золото встретились сразу две команды республики. Сильнее оказалась наша вторая команда. Первая команда Башкортостана заняла второе место. Все они — воспитанники уфимского Центра фехтования.
«Поздравляю спортсменов, их тренеров с этим блестящим успехом. Они в очередной раз доказали, что наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране», — поздравил Радий Хабиров.
Тем временем наши спортсмены побеждают на международных состязаниях. Так, спортивная гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева собрала коллекцию из пяти медалей на юниорском чемпионате Европы в Хорватии. Она завоевала 4 золотых и 1 серебряную медаль, сообщил Глава Башкирии, поздравляя юную спортсменку и ее тренера.
А уфимка София Ильтерякова в составе сборной России по художественной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на чемпионате мира в Германии, сообщил Башинформ.
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