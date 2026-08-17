В Башкирии делают уникальные вертолеты, триумф наших спортсменов

Про победу проектов

В Башкирии станет больше благоустроенных пространств. Еще пять наших проектов победили в федеральном конкурсе и получат деньги на обновление. Победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявили на форуме в Москве. Как рассказал Радий Хабиров, всего Башкирия подала на конкурс 12 заявок и одержала победу с максимальным количеством проектов.

Победителями стали проекты «Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани» в Стерлитамаке, «Первая улица Туймазов», «Благовещенск. Культура воды», «Другая сторона Янаула: у северного пруда» и проект Центральной площади в селе Малояз Салаватского района. На их реализацию выделили 443 млн рублей федеральных средств.

«Башкортостан — один из лидеров этого конкурса за все время его существования. Благодаря федеральной поддержке мы воплотили в жизнь уже 31 проект, еще 8 — в стадии реализации», — отметил Глава республики и поздравил всех причастных к успеху. В целом на развитие малых городов Башкирия привлекла 3,8 млрд рублей федеральных средств. А четыре наших города – Белебей Туймазы, Благовещенск и Янаул уже трижды побеждали в конкурсе.

Про героев СВО

12 августа Радий Хабиров провел первое заседание комиссии при Главе РБ по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов наших жителей во время СВО.