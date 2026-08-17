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07:45 (UTC+5), 17 Августа 2026

В Башкирии делают уникальные вертолеты, триумф наших спортсменов

О чем Радий Хабиров говорил на встрече с представителями СМИ и что он сказал о ситуации вокруг экс-мэра Уфы; как в Башкирии увековечат память о героях СВО; чем запомнился инвестфорум в Сибае. Все важные события минувшей недели – в одном материале «Башинформа».

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Про победу проектов

В Башкирии станет больше благоустроенных пространств. Еще пять наших проектов победили в федеральном конкурсе и получат деньги на обновление. Победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявили на форуме в Москве. Как рассказал Радий Хабиров, всего Башкирия подала на конкурс 12 заявок и одержала победу с максимальным количеством проектов.

Победителями стали проекты «Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани» в Стерлитамаке, «Первая улица Туймазов», «Благовещенск. Культура воды», «Другая сторона Янаула: у северного пруда» и проект Центральной площади в селе Малояз Салаватского района. На их реализацию выделили 443 млн рублей федеральных средств.

«Башкортостан — один из лидеров этого конкурса за все время его существования. Благодаря федеральной поддержке мы воплотили в жизнь уже 31 проект, еще 8 — в стадии реализации», — отметил Глава республики и поздравил всех причастных к успеху. В целом на развитие малых городов Башкирия привлекла 3,8 млрд рублей федеральных средств. А четыре наших города – Белебей Туймазы, Благовещенск и Янаул уже трижды побеждали в конкурсе.

Про героев СВО

12 августа Радий Хабиров провел первое заседание комиссии при Главе РБ по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов наших жителей во время СВО.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава региона отметил, что с первых дней спецоперации жители республики мужественно выполняют свой воинский долг на передовой и делают всё для Победы в тылу. Поэтому сейчас «наша задача – бережно, по крупицам собирать историю, которая вершится на наших глазах» и передать правду о героях детям и внукам. По его словам, в республике о героях уже собрано более 3600 видео- и аудиоматериалов – репортажи, документальные фильмы, интервью с бойцами и командирами.

Как рассказал руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, самый сильный тематический контент выдают наши военкоры. В зону СВО продолжают выезжать около 40 коллег. Совместно с Управлением по делам архивов организован сбор и архивирование материалов о подвигах и боевом пути участников СВО. Уже передали на хранение 5,5 тысячи печатных, цифровых, видео- и аудиоматериалов. По словам гендиректора ТРК «Башкортостан» Рустама Зарафутдинова, репортажи с передовой «строятся в первую очередь на освещении военных подвигов наших бойцов и трудовых подвигов в тылу». Всего на телеканале создали около 1300 репортажей и передали в архив более тысячи видеоматериалов. Наши творческие коллективы провели на передовой более 500 выступлений. На тему СВО поставлено 10 спектаклей.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Радий Хабиров подчеркнул, что в ходе этой работы важно, чтобы не было забытых подвигов. Он поручил минпросвещения пополнить фонд школьных библиотек книгами о подвигах бойцов из республики. По мнению руководителя республики, для патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической правды «нужен отдельный музей, посвящённый ратным и трудовым подвигам», который станет главным хранителем информации для потомков. Эту тему Глава поручил проработать минкульту. Также он поручил начать работы по проекту создания в Уфе мемориала участникам СВО – в частности, объявить по нему конкурс интересных идей. Мемориал расположится на улице Зорге.

«Отдельный вопрос – артефакты, личные вещи наших бойцов. Это живые свидетели нашего героического времени, которые тоже должны занять достойное место в музейных экспозициях», – резюмировал Радий Хабиров.

Днем ранее, 11 августа, Глава вручил участникам СВО из Башкортостана госнаграды. За мужество и героизм на передовой ордена генерала Шаймуратова удостоены военнослужащие Ильвир Нуриев и Ильдар Резяпов, медали генерала Шаймуратова – командир дорожно-комендантской роты Урал Давлетшин и медсестра Ляйсан Ергизова. В ответном слове замкомандира разведывательно-штурмовой бригады Ильдар Резяпов поблагодарил за поддержку и передал Главе флаг и вымпел подразделения. На счету этого подразделения три уникальных подземных операции в Авдеевке, Торецком и Судже.

Про откровенный разговор

12 августа Радий Хабиров встретился с представителями СМИ республики. На встрече разобрали актуальные темы, разъяснили суть происходящего в республике, а также зачем принимаются те или иные решения. Так, отвечая на вопрос главреда «Башинформа» Руслана Шарафутдинова, Радий Хабиров заявил, что в Башкирии удается сохранять баланс между мирной и военной составляющей экономики, полностью выполняются социальные обязательства перед жителями региона.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«Я всегда был противником милитаризации нашей жизни. Каждый должен делать свою работу, военнослужащие в зоне СВО решают задачи, поставленные Президентом. Здесь мы выполняем свои задачи, чтобы работала нормально экономика, чтобы жители наши жили в комфортных условиях», – отметил Глава. Он рассказал, что у нас наблюдется рост промпроизводства, по итогам 7 месяцев он составил 7%. Уже семь лет у нас каждый год растут инвестиции. Инвесторам выделяют землю под новые производства без торгов.

Хабиров подчеркнул, что в непростое время в республике не отказались даже от самых крупных объектов. В Уфе достраивают межвузовский кампус, его сдадут на год раньше намеченного срока. Строится математический лицей. В проекте легкоатлетический стадион, Центр прогресса бокса. В высоком старте находится проект «моста в районе "Меги"» стоимостью в 64 млрд, начало работ намечено в 2029 году. «Да, мы перенесли вправо многие вещи, но отказываться от них упорно не хотим», – сказал Глава.

Он также сообщил, что не планируется продавать активы республики. Так, в собственности региона останутся «Башспирт», «Башкиравтодор», а также уфимский аэропорт и башкирские санатории, хотя были желающие их купить. Для продолжения работы над новыми крупными объектами власти региона планируют продать «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций «Башнефти».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

По словам Главы республики, текущая ситуация с бензином связана с общими процессами в стране, и она постепенно нормализуется. «Мы начали „напитывать“ топливом частные заправки», — сообщил Хабиров. Отдельное внимание он уделил влиянию атак беспилотников на работу предприятий: «Когда происходит атака, приходится останавливать производство». Для обеспечения обороны предприятий создали отряд «БАРС», они вооружены и встали на боевую работу.

На встрече Глава Башкирии высказал свое отношение к ситуации вокруг бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Радий Хабиров заявил, что команда и. о. мэра Рустама Шарипова остается на месте и он поддерживает решение горсовета, который расторг с Мавлиевым контракт. «Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы», – отметил Глава. Назначение Мавлиева на должность главы администрации Уфы Хабиров считает своей ошибкой. «Я ему доверял полностью», — сказал Глава. Информацию о тесной дружбе Мавлиева с председателем Верховного суда РБ Раилем Шайдуллиным Радий Хабиров назвал полной дискредитацией судебной системы. Депутаты Башкирии направят запрос в ВККС из-за кризиса судебной власти. Депутатов Курултая возмущают факты использования бывшим мэром Уфы муниципального гаража столицы для перевозки судей и другие нелицеприятные факты.

Про атаку БПЛА

13 августа республика отразила массированную атаку вражеских БПЛА. Как рассказал Глава Башкирии, был сбит 21 беспилотник, 16 из них в Салавате. Обломки одного беспилотника упали в промзоне города. Возникшее возгорание сразу ликвидировали. Пять беспилотников пытались ударить по логистическому центру Wildberries в Чишминском районе. Там вспыхнул огонь. Его потушили с помощью вертолета Ка-32. Ранения из-за атак получили два человека. Их госпитализировали, сообщил Радий Хабиров. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Ранее, в понедельник, 10 августа, массированной атаке БПЛА подвергся город Нижнекамск в Татарстане. Погибли 13 человек, десятки ранены. Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших и предложил помощь.

Про инвестсабантуй и ремесленный Сибай

14 и 15 августа в Сибае уже в восьмой раз прошел Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье». На форум в Башкирию приехали представители власти и бизнеса из Москвы и Московской области, Алтайского края, Екатеринбурга, а также делегации из Узбекистана, Казахстана, Турции, Абхазии, ЮАР, Италии. Главной темой этого года стала «Экономика Победы». Участники форума обсуждали вопросы развития экономики, новые производства, импортозамещение, рабочие места, кооперацию с партнёрами из дружественных стран. Отдельное внимание уделили поддержке участников СВО и их предпринимательским инициативам. На форуме подписаны соглашения, которые будут двигать нашу республику вперёд.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

В рамках форума состоялся праздник в честь Дня города. В нём приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, депутат Госдумы Александр Сидякин. Вместе с почётными гостями Хабиров возложил цветы к памятнику «Башкирским полкам – участникам Отечественной войны 1812 года». Это первый мемориал в стране, посвящённый 200-летию победы России в этой войне. На центральной площади Сибая Глава принял участие в закладке символической плиты VIII инвестсабантуя. Поздравляя жителей с Днём города, Хабиров отметил, что сейчас мы все «объединились для выполнения главной задачи – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Мы развиваем экономику, строим новые дороги, заводы, школы. И, несмотря ни на что, будем продолжать эту работу».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава АСИ, приветствуя горожан, также подчеркнула, что в Сибае «появляются новые объекты, строятся школы, культурные центры, музеи, креативные кластеры», и пожелала дальнейшего процветания.

В рамках форума Сибай получил международный сертификат о присвоении статуса «Всемирного ремесленного города». Его мэру города передала вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«Поздравляю жителей с присвоением Сибаю статуса Всемирного ремесленного города – второго в республике после Уфы. Здесь очень сильные камнерезы, которые известны своим мастерством далеко за пределами Башкортостана», – подчеркнул Глава республики.

Про КумАПП, школу и импортозамещение

В субботу, 15 августа, Радий Хабиров работал в Кумертау. Он побывал на Кумертауском авиационном предприятии, входящем в холдинг «Вертолеты России». Здесь делают уникальные вертолеты, востребованные по всему миру. Их используют для тушения пожаров, в поисково-спасательных операциях и других. Глава поздравил заводчан с Днем Воздушного флота и обсудил с руководством планы по развитию предприятия.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«КумАПП – это гордость всей республики и России, градообразующее предприятие Кумертау. Здесь выпускают уникальную продукцию. Важно, что у завода есть стратегия развития, есть будущее», – подчеркнул Хабиров. Ранее завод спасли от ухода на неполный цикл. Сейчас предприятие твердо стоит на ногах и есть заказы на три года. Глава поблагодарил коллектив и ветеранов авиастроения и вручил лучшим работникам госнаграды.

Также Глава побывал на площадке якорного резидента ТОР «Кумертау» – компании «Ойлтиммаш». Предприятие выпускает цистерны и резервуары для нефтегазовой отрасли, продукция заместила импортные аналоги и востребована в том числе за рубежом. Сейчас здесь при поддержке республики реализуют масштабный инвестпроект. Глава ознакомился с технологией изготовления и образцами продукции.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«Здесь была разбитая площадка завода «Искра». И всего за несколько лет на ней возвели современные цеха, где выпускают востребованное оборудование», – отметил он. 

Также в Кумертау по президентской программе обновили школу № 6. Здесь учатся более 1000 ребят. Новый учебный год они начнут в комфортных классах, оборудованных всем необходимым. В школе есть класс правоохранительной направленности, кадетская рота. Многие выпускники служат в силовых структурах. Один из них – Герой России Данила Емельянов, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. После осмотра помещений Глава отметил, что только в этом году у нас приводят в порядок сразу 42 школы.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

На встрече с представителями общественности города Радий Хабиров обсудил вопросы развития экономики и соцсферы. Глава рассказал о развитии КумАПП, планах по обновлению местного стадиона «Шахтёр». Одной из главных тем стала поддержка спецоперации. «Сколько надо, столько и будем делать всё для помощи нашим воинам», – заверил Хабиров. Он также призвал помочь вернувшимся с фронта военнослужащим найти своё место в гражданской жизни и продолжать развивать город.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Во время поездки Глава республики принял участие в торжествах, посвящённых Дню города. Поздравляя горожан, он отметил, что «с каждым годом Кумертау становится красивее, комфортнее для жизни. Это город авиастроителей, угольщиков, педагогов, врачей – ответственных и сильных жителей». 

Про Спартакиаду и триумф спортсменов

В эти дни Башкирия принимает соревнования Спартакиады народов России. В турнире участвуют сильнейшие спортсмены страны. Победители и призеры смогут претендовать на участие в престижных международных турнирах, в том числе Олимпиаде. У нас проходят состязания по шести видам спорта, в том числе плаванию, триатлону, фехтованию. 15 августа в рамках Спартакиады в Уфе на гребном канале начались соревнования по гребному слалому. За награды борются более 100 атлетов из 18 регионов.

Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

С началом состязаний участников поздравил Радий Хабиров. «Для нас это большая честь, а для атлетов – огромная ответственность. Желаю спортсменам честной борьбы», – сказал он на открытии.

Ранее, 12 августа, на Спартакиаде народов РФ фехтовальщики Башкирии одержали триумфальную победу. В борьбе за золото встретились сразу две команды республики. Сильнее оказалась наша вторая команда. Первая команда Башкортостана заняла второе место. Все они — воспитанники уфимского Центра фехтования.

«Поздравляю спортсменов, их тренеров с этим блестящим успехом. Они в очередной раз доказали, что наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране», — поздравил Радий Хабиров.

Тем временем наши спортсмены побеждают на международных состязаниях. Так, спортивная гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева собрала коллекцию из пяти медалей на юниорском чемпионате Европы в Хорватии. Она завоевала 4 золотых и 1 серебряную медаль, сообщил Глава Башкирии, поздравляя юную спортсменку и ее тренера.

А уфимка София Ильтерякова в составе сборной России по художественной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на чемпионате мира в Германии, сообщил Башинформ.

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