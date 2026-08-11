Башкирия привлекла 3,8 млрд федеральных рублей на развитие малых городов

Форум развития малых городов и исторических поселений завершился в Москве. На форуме объявили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 12 заявок на конкурс подала Башкирия. В итоге пять проектов стали победителями — это набережная реки Ашкадар в Стерлитамаке, проекты «Первая улица Туймазов», «Благовещенск. Культура воды», «Другая сторона Янаула: у северного пруда» и центральная площадь в селе Малояз Салаватского района.

«В этом году от одного субъекта признавались победителями не более пяти проектов. Башкирия одержала победу с максимальным количеством проектов и остается одним из лидеров в привлечении федеральных средств в России. Сумма федеральной субсидии составит 443 млн рублей», — рассказал на оперативном совещании в ЦУРе заместитель премьер-министра правительства региона Рустем Газизов.

Реализация запланирована на 2027–2028 годы.

Также в республиканском правительстве отметили, что в данном конкурсе трижды побеждали четыре города Башкирии. Раньше это были Белебей и Туймазы, теперь к ним присоединились Благовещенск и Янаул.

За все время участия региона в форуме развития малых городов и исторических поселений в конкурсе победили 44 проекта, из которых 31 уже реализован. Общий объем привлеченных средств составил более 3 млрд 800 млн рублей.

Глава республики Радий Хабиров поблагодарил Институт развития городов и сел Башкортостана, отметил хорошие заявочные документы и в целом добросовестную отработку проектов.

Ранее Башинформ сообщал, что Башкирия является лидером в развитии малых городов и исторических поселений.