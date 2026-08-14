«Я человек баланса»: Хабиров рассказал о развитии Башкирии в период СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о гибкости финансового управления, а также о распределении средств на СВО и вложениях в промышленные объекты, АПК, строительство объектов инфраструктуры, социальной сферы, спорта.
На встрече с руководителями республиканских СМИ главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов задал вопрос о том, как удается сохранять баланс между финансированием затрат, связанных с поддержкой спецоперации, и направленных на развитие экономики и социальной сферы.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что при составлении и корректировке бюджета в расчет берутся аналитические данные налоговой службы. При формировании расходов защищенной статьей являются социальные обязательства, которые должны быть исполнены в полном объеме.
Региональный лидер признался, что в прошлом году была достаточно напряженная ситуация, связанная с исполнением обязательств по предновогодним выплатам. Однако они были выплачены. В нынешнем году складывается благоприятная ситуация: управленческая команда региона видит, сколько денег и на что нужно будет направить.
К тому же не прекращается строительство всех важных объектов. Межвузовский студенческий кампус фактически возведен на год раньше, чем планировалось по договоренности с правительством страны. Финансирование осуществляется в том числе с помощью средств регионального бюджета и внебюджетных средств.
Из спортивных объектов – в числе первых реализация федерального проекта по возведению в Уфе крытого легкоатлетического манежа. Работы не остановлены. Проект проходит экспертизу. Есть понимание насчет источников финансирования. Все ожидают начала строительства. В ближайшее время будет возведен еще один спортивный объект – Центр прогресса бокса в Уфе. На строительство Дворца науки и технологий необходимо направить большие средства, которых недостаточно у республики, поэтому реализация проекта будет отложена на некоторое время. В приоритете реализация других важных инициатив. Среди них – строительство моста в районе «Меги». Это очень масштабный проект. Он находится на высоком старте. Сумма финансовых вложений постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 64 миллиарда рублей. Строительство моста запланировано в бюджете. Примерное начало работ в 2029 году.
Еще один важный возводимый объект – математический лицей в Глумилино в Уфе.
Руководитель региона обратил внимание на то, что в некоторых населенных пунктах школы переполнены. Так, в Иглинском районе есть школы, где дети учатся в четыре смены. В Нагаево проживает много семей с детьми. Поэтому нужно строить детсады и школы. В некоторых деревнях и селах встречается обратная проблема – не заполняются школы. Детей недостаточно, чтобы набрать класс. Возникает вопрос о закрытии школ.
Радий Хабиров подчеркнул, что лишних денег у республики нет, но при этом никто от планов не отказывается. Проекты будут реализовываться с появлением средств, как, например, было со строительством детской школы искусств в селе Верхние Киги, которое пришлось перенести на несколько лет. Ее возведение будет полностью завершено в следующем году.
Ранее Радий Хабиров высказал мнение о полном запрете продажи вейпов в Башкирии.
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