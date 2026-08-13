Мнение о полном запрете продажи вейпов в Башкирии высказал Радий Хабиров

Башкирия, как и остальные субъекты страны, после закона Владимира Путина, может на региональном уровне запретить продажу вейпов. В силу закон вступает с 1 марта 2027 года. Глава региона Радий Хабиров отметил, что он не сторонние всевозможных запретительных мер. Он привел в пример запрет на продажу алкоголя, действовавший в 80-х годах.

«Я могу сказать совершенно точно, что вейпы несут в себе большой вред. Уже есть летальные случаи, в том числе среди несовершеннолетних. Но если мы запретим, будет ли это эффективно? Может получиться так же, как с запретом на продажу алкоголя. Может появиться сразу ночной бизнес. Наверняка многие помнят те времена, когда люди покупали водку у таксистов. Я считаю, что это ненормально», — цитирует «Электрогазета» главу региона.

Также руководитель республики признался, что ему уже предлагали сократить продажу алкоголя в Башкирии до двух часов в день. Радий Хабиров считает, что должного эффекта от этого не будет.

«Спорная очень история. Стоит ли этим заниматься? Я могу ошибаться, но я считаю — нет. Поэтому принимать законопроект, к которому у меня душа не лежит, и я до конца не уверен в его эффективности, я не буду», — отметил Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал о новом законе, который приняли депутаты Госдумы РФ.