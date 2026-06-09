Регионы смогут сами устанавливать запрет на продажу вейпов

Госдума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Об этом сообщил председатель ГД России Вячеслав Володин.
По словам спикера, данная норма выработана с учётом позиции субъектов страны, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, а также экспертов. Ранее в ходе опроса 74% подписчиков высказались за полный запрет продажи вейпов.
Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, регионы смогут вводить полный запрет на розничную продажу вейпов на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
«Наша задача — защитить здоровье людей, в первую очередь детей», — резюмировал спикер парламента.
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