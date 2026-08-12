Межвузовский кампус в Уфе достроят на год раньше срока — Радий Хабиров

Глава региона заявил, что в республике не отказались даже от самых крупных объектов из-за финансов.
«Тот же кампус если взять, то мы стройку не останавливаем. Более того, кампус фактически построим на год раньше, чем мы взяли обязательства перед правительством России. У нас большой федеральный проект, стадион легкоатлетический. Проект сделали, в экспертизу сдали, понимаем источники финансирования. Сидим, как говорится, с сжатыми кулаками, ждём, когда можно рвануть. Центр прогресса бокса. В этом году начнём его проектировать. Дворец науки и технологий РБ, по нему мы вправо просто отодвигаем, там достаточно большие инвестиции. Мы сделали большие проекты по двум мостам. Проект, который называется «Мост в районе Меги» с примыканием — он в очень высоком старте находится, очень масштабный проект, сумма его пока уже шестьдесят четыре миллиарда. Он уже тоже в бюджете сидит, начало работ, по-моему, в двадцать девятом году, мы сейчас работаем на то, чтобы его перенести влево даже. Мы строим математический лицей. Да, мы перенесли вправо многие вещи, но отказываться от них упорно не хотим. Мы проходим через определенные трудности», – сказал Радий Хабиров.
Ранее Глава Башкирии рассказал о балансе экономики и СВО в регионе.
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