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21:37 (UTC+5), 12 Августа 2026

Глава Башкирии рассказал о балансе экономики и СВО в регионе

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Социальные обязательства перед жителями республики выполняются в полном объеме, и в Башкирии удается сохранять баланс между мирной и военной составляющей экономики. Об этом Радий Хабиров заявил, отвечая на вопрос главного редактора ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова во время встречи Главы региона с руководителями государственных и независимых СМИ.

«Главное в бюджете — это социальные расходы, и на это всегда особое внимание. В этом году мы идем достаточно уверенно. Я всегда был противником милитаризации нашей жизни. Каждый должен делать свою работу, военнослужащие в зоне СВО решают задачи, поставленные Президентом. Здесь мы выполняем свои задачи, чтобы работала нормально экономика, чтобы жители наши жили в комфортных условиях и многое другое. В этом году мы видим рост промышленного производства, по итогам семи месяцев рост на 7%. Мы уверенно идём, и надеемся, что к концу года, может быть, даже плюс десять процентов добавим. Не думаю, что нас ждёт милитаризация какая-либо нашей экономики. Всё, что связано с СВО, производится на предприятиях оборонки, гражданские предприятия занимаются выпуском своей продукции. У нас этот баланс вполне себе сохраняется, нам в этом плане удаётся держать ситуацию», — отметил Радий Хабиров.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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По его мнению, для развития экономики нужно заниматься модернизацией существующих производств и открывать новые предприятия.

«К сожалению, сегодня в силу объективных причин у государства не так много осталось мер поддержки для инвесторов. Мы выделяем землю под новые производства без торгов, за что меня иногда за это критикуют. Но за всё это время я даже не знаю ни одного случая, чтоб нас где-то обманули. Потому что если инвестор за три года на этой земле ничего не делал, мы можем согласно контракту забрать её. У нас даже сейчас не так много денег, раньше мы давали субсидии на подведение коммуникаций. Сейчас мы это не делаем. Но всё равно удивляет, что семь лет у нас каждый год рост инвестиций шёл. В этом году пока непросто всё. Я всегда употребляю термин „очень непросто“. За этот год я уверен, а следующий жизнь покажет», — отметил Радий Хабиров.

Ранее Глава Башкирии высказался о бывшем мэре Уфы Ратмире Мавлиеве.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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