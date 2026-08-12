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19:12 (UTC+5), 12 Августа 2026

Радий Хабиров высказался о бывшем мэре Уфы Ратмире Мавлиеве 

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на встрече с главными редакторами государственных и независимых СМИ высказал свое отношение к ситуации вокруг бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Руководитель республики заявил, что команда и.о. мэра Рустама Шарипова остается на месте и он поддерживает решение депутатов уфимского горсовета, которые расторгли с Ратмиром Мавлиевым контракт.

«Не хотят депутаты горсовета работать с ним, и они все проголосовали за это решение единогласно. Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы. Мавлиев выбрал сам свой путь, впереди у него большие судебные процессы, это его путь и меня он не касается. Дальнейшая его судьба мне неинтересна. Назначение Мавлиева на должность главы администрации Уфы я считаю своей ошибкой, я ему доверял полностью», — прокомментировал Радий Хабиров.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Информацию о тесной дружбе Мавлиева с председателем Верховного суда РБ Раилем Шайдуллиным, в ходе которой муниципальный гараж Уфы использовался для его перевозок и перевозок некоторых судей Верховного суда, Глава республики назвал полной дискредитацией судебной системы.

«Конкретные люди полностью дискредитировали судебную систему в Башкортостане. Нас впереди ждет много, видимо, неприятных новостей, связанных с кризисом в судебной системе республики. К сожалению, жадность и агрессивная глупость приводят к таким вещам», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, на внеочередном 65-м заседании горсовет Уфы единогласно отстранил мэра города Ратмира Мавлиева от должности. Депутаты выразили негодование и резко осудили коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой столицы.

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