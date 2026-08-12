Радий Хабиров высказался о бывшем мэре Уфы Ратмире Мавлиеве 

Информацию о тесной дружбе Мавлиева с председателем Верховного суда РБ Раилем Шайдуллиным, в ходе которой муниципальный гараж Уфы использовался для его перевозок и перевозок некоторых судей Верховного суда, Глава республики назвал полной дискредитацией судебной системы.

«Конкретные люди полностью дискредитировали судебную систему в Башкортостане. Нас впереди ждет много, видимо, неприятных новостей, связанных с кризисом в судебной системе республики. К сожалению, жадность и агрессивная глупость приводят к таким вещам», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, на внеочередном 65-м заседании горсовет Уфы единогласно отстранил мэра города Ратмира Мавлиева от должности. Депутаты выразили негодование и резко осудили коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой столицы.