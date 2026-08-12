Радий Хабиров высказался о бывшем мэре Уфы Ратмире Мавлиеве 

Руководитель республики заявил, что команда и.о. мэра Рустама Шарипова остается на месте и он поддерживает решение депутатов уфимского горсовета, которые расторгли с Ратмиром Мавлиевым контракт.
«Не хотят депутаты горсовета работать с ним, и они все проголосовали за это решение единогласно. Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы. Мавлиев выбрал сам свой путь, впереди у него большие судебные процессы, это его путь и меня он не касается. Дальнейшая его судьба мне неинтересна. Назначение Мавлиева на должность главы администрации Уфы я считаю своей ошибкой, я ему доверял полностью», — прокомментировал Радий Хабиров.
Информацию о тесной дружбе Мавлиева с председателем Верховного суда РБ Раилем Шайдуллиным, в ходе которой муниципальный гараж Уфы использовался для его перевозок и перевозок некоторых судей Верховного суда, Глава республики назвал полной дискредитацией судебной системы.
«Конкретные люди полностью дискредитировали судебную систему в Башкортостане. Нас впереди ждет много, видимо, неприятных новостей, связанных с кризисом в судебной системе республики. К сожалению, жадность и агрессивная глупость приводят к таким вещам», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, на внеочередном 65-м заседании горсовет Уфы единогласно отстранил мэра города Ратмира Мавлиева от должности. Депутаты выразили негодование и резко осудили коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой столицы.
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