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14:13 (UTC+5), 12 Августа 2026

В Башкирии 15 тысяч участников СВО бесплатно посетили мероприятия культуры

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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С 1 сентября 2023 года в Башкирии участники СВО и члены их семей могут бесплатно посещать учреждения и мероприятия культуры. За это время 15 тысяч участников СВО и 343 тысячи членов их семей посетили 49 тысяч культурных мероприятий. Об этом на первом заседании комиссии при Главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции рассказал и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

Самыми яркими премьерами, призванными отдать дань уважения мужеству и стойкости наших воинов, стали театральные постановки «Бер ғүмер етмәй икән…» («Одной жизни, видно, мало…») в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима, «Остаться человеком» в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, «Тебя ждут» в Уфимском государственном татарском театре «Нур», «Женщины» в Туймазинском государственном татарском драматическом театре, «Ангелы рядом с нами» в Салаватском государственном башкирском драматическом театре, «Жизнь за други СВОя» в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении, «Оберег» («Бетеу») в Русском драматическом театре Стерлитамака. На тему специальной военной операции поставлено 10 спектаклей, которые показываются как на площадках театров, так и в более 30 районах и городах республики.

– Особо значимые мероприятия в поддержку и на тему СВО проводят концертные учреждения республики. Неоднократно наши артисты и деятели культуры выезжали в составе делегации из Башкортостан в Луганскую Народную Республику для проведения ряда памятных и культурных мероприятий. Это проведение урока мужества «Герои с нами», выставка от Республиканского музея Боевой Славы, концерты мастеров искусств Республики Башкортостан для мобилизованных и врачей, церемонии возложения цветов на месте гибели генерала Минигали Шаймуратова и Братской могиле.
Гаскаровцы в 2022, 2023, 2025 годах представили программы «Наш дом – Россия», «Танцы народов мира» в Бердянске, Мелитополе, Донецке, Красном Луче и Луганске. Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова неоднократно выступала в зоне СВО в Луганской Народной Республике. Концертная деятельность на стационарных сценах насчитывала более 500 выступлений. Число таких гастрольных мероприятий превысило 100 концертов, – отметил и. о министра культуры.

Одним из значимых событий с начала СВО стало организация и проведение Всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев» в Уфе. За время проведения четырех конкурсов в них приняли участие более 1000 музыкантов, артистов, композиторов, авторов песен.

Киностудия «Башкортостан» им. А. Абдразакова создает фильмы на тему патриотизма и СВО. В 2024-2025 годах вышли фильмы: «Бетеу», «Танец героя», «Тёплый тыл», «Безбашенный», «Икәүенә бер ҡушамат» и «Искандер». На 2026 год запланирован выпуск документального фильма «Герои. Святое братство».

В рамках Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в 2025 году одним из знаковых мероприятий стало проведение Республиканского конкурса литературных, музыкальных произведений, а также произведений изобразительного искусства военно-патриотической тематики. На конкурс поступило 155 работ в различных номинациях – авторы литературных, музыкальных произведений, а также произведений изобразительного искусства.

Огромную роль в настоящее время приобрели музеи. Их задача – сохранить память о специальной военной операции, героизме ее участников, поддержке тыла. Уже сейчас в музеях открыты экспозиции, посвященные СВО, а также героям нашего времени. Все государственные и муниципальные музеи проводят лектории, встречи, просветительские и патриотические мероприятия и акции.

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