В Башкирии 15 тысяч участников СВО бесплатно посетили мероприятия культуры

С 1 сентября 2023 года в Башкирии участники СВО и члены их семей могут бесплатно посещать учреждения и мероприятия культуры. За это время 15 тысяч участников СВО и 343 тысячи членов их семей посетили 49 тысяч культурных мероприятий. Об этом на первом заседании комиссии при Главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции рассказал и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

Самыми яркими премьерами, призванными отдать дань уважения мужеству и стойкости наших воинов, стали театральные постановки «Бер ғүмер етмәй икән…» («Одной жизни, видно, мало…») в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима, «Остаться человеком» в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, «Тебя ждут» в Уфимском государственном татарском театре «Нур», «Женщины» в Туймазинском государственном татарском драматическом театре, «Ангелы рядом с нами» в Салаватском государственном башкирском драматическом театре, «Жизнь за други СВОя» в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении, «Оберег» («Бетеу») в Русском драматическом театре Стерлитамака. На тему специальной военной операции поставлено 10 спектаклей, которые показываются как на площадках театров, так и в более 30 районах и городах республики.

– Особо значимые мероприятия в поддержку и на тему СВО проводят концертные учреждения республики. Неоднократно наши артисты и деятели культуры выезжали в составе делегации из Башкортостан в Луганскую Народную Республику для проведения ряда памятных и культурных мероприятий. Это проведение урока мужества «Герои с нами», выставка от Республиканского музея Боевой Славы, концерты мастеров искусств Республики Башкортостан для мобилизованных и врачей, церемонии возложения цветов на месте гибели генерала Минигали Шаймуратова и Братской могиле.

Гаскаровцы в 2022, 2023, 2025 годах представили программы «Наш дом – Россия», «Танцы народов мира» в Бердянске, Мелитополе, Донецке, Красном Луче и Луганске. Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова неоднократно выступала в зоне СВО в Луганской Народной Республике. Концертная деятельность на стационарных сценах насчитывала более 500 выступлений. Число таких гастрольных мероприятий превысило 100 концертов, – отметил и. о министра культуры.

Одним из значимых событий с начала СВО стало организация и проведение Всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев» в Уфе. За время проведения четырех конкурсов в них приняли участие более 1000 музыкантов, артистов, композиторов, авторов песен.

Киностудия «Башкортостан» им. А. Абдразакова создает фильмы на тему патриотизма и СВО. В 2024-2025 годах вышли фильмы: «Бетеу», «Танец героя», «Тёплый тыл», «Безбашенный», «Икәүенә бер ҡушамат» и «Искандер». На 2026 год запланирован выпуск документального фильма «Герои. Святое братство».

В рамках Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в 2025 году одним из знаковых мероприятий стало проведение Республиканского конкурса литературных, музыкальных произведений, а также произведений изобразительного искусства военно-патриотической тематики. На конкурс поступило 155 работ в различных номинациях – авторы литературных, музыкальных произведений, а также произведений изобразительного искусства.

Огромную роль в настоящее время приобрели музеи. Их задача – сохранить память о специальной военной операции, героизме ее участников, поддержке тыла. Уже сейчас в музеях открыты экспозиции, посвященные СВО, а также героям нашего времени. Все государственные и муниципальные музеи проводят лектории, встречи, просветительские и патриотические мероприятия и акции.