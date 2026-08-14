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22:06 (UTC+5), 14 Августа 2026

Радий Хабиров возложил цветы к памятнику башкирским полкам в Сибае

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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14 августа в Сибае в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» Глава Башкортостана Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, депутат Госдумы Александр Сидякин возложили цветы к памятнику башкирским полкам – участникам Отечественной войны 1812 года.

Прообраз памятника – картина «Башкиры», экспонируемая в зале искусства Великобритании Эрмитажа. Это первый памятник, посвящённый 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, и был открыт 12 октября 2012 года. Наряду с памятником в Вессене считается самой объёмной скульптурой, посвящённой участию башкирских полков в Отечественной войне 1812 года.

Памятник представляет собой скульптуру башкирского воина на коне. В руках боец держит лук. Высота бронзового памятника – 3,5 метра. Высота постамента, на котором он установлен, составляет 4 метра. Постамент облицован гранитом, на нем висят доски с надписями «Легендарным башкирским полкам, участвовавшим в Отечественной войне 1812 года» на башкирском и русском языках.

Напомним, что для участия в Отечественной войне 1812 года первоначально башкирами было сформировано 20 полков, три из которых формировались в месте расположения нынешнего Сибая, в месте слияния рек Карагайлы и Худолаз.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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