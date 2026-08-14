Радий Хабиров возложил цветы к памятнику башкирским полкам в Сибае

14 августа в Сибае в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» Глава Башкортостана Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, депутат Госдумы Александр Сидякин возложили цветы к памятнику башкирским полкам – участникам Отечественной войны 1812 года.
Прообраз памятника – картина «Башкиры», экспонируемая в зале искусства Великобритании Эрмитажа. Это первый памятник, посвящённый 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, и был открыт 12 октября 2012 года. Наряду с памятником в Вессене считается самой объёмной скульптурой, посвящённой участию башкирских полков в Отечественной войне 1812 года.
Памятник представляет собой скульптуру башкирского воина на коне. В руках боец держит лук. Высота бронзового памятника – 3,5 метра. Высота постамента, на котором он установлен, составляет 4 метра. Постамент облицован гранитом, на нем висят доски с надписями «Легендарным башкирским полкам, участвовавшим в Отечественной войне 1812 года» на башкирском и русском языках.
Напомним, что для участия в Отечественной войне 1812 года первоначально башкирами было сформировано 20 полков, три из которых формировались в месте расположения нынешнего Сибая, в месте слияния рек Карагайлы и Худолаз.
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