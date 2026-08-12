Радий Хабиров: «Наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране»

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил рапиристов республики с золотом и серебром Спартакиады народов России. Напомним, сегодня по итогам командных соревнованиях сразу две команды из республики поднялись на пьедестал.

В борьбе за золото сильнее оказалась вторая команда Башкортостана. Победителями Спартакиады стали Владислав Журавлёв, Амир Фахретдинов, Ростислав Хамдамов и Давлат Хайретдинов. Серебро завоевала первая команда Башкортостана, в составе которой выступили Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин.