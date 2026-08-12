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21:23 (UTC+5), 12 Августа 2026

Радий Хабиров: «Наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране»

Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил рапиристов республики с золотом и серебром Спартакиады народов России. Напомним, сегодня по итогам командных соревнованиях сразу две команды из республики поднялись на пьедестал.

В борьбе за золото сильнее оказалась вторая команда Башкортостана. Победителями Спартакиады стали Владислав Журавлёв, Амир Фахретдинов, Ростислав Хамдамов и Давлат Хайретдинов. Серебро завоевала первая команда Башкортостана, в составе которой выступили Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин.

Ильшат Ахметов предоставлено «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено «Башинформу»
Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено «Башинформу»
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«Все ребята — воспитанники уфимского Центра фехтования, их наставники — заслуженный тренер России Лира Грушина и Тимур Арсланов. Поздравляю спортсменов, их тренеров с этим блестящим успехом. Они в очередной раз доказали, что наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране. Гордимся!» — написал Хабиров.

Ранее сообщалось, что башкирские рапиристы Егор Баранников и Аделина Загидуллина завоевали бронзовые медали.

Ильшат Ахметов предоставлено «Башинформу»
Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено «Башинформу»
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