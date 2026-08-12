Глава Башкирии пояснил, почему важно увековечить память о героях СВО

«Жизнь так устроена, что многие события, факты где-то потеряют актуальность, где-то сотрутся, где-то другие заботы будут людей занимать, могут появиться другие ценности. Ратные и трудовые подвиги жителей республики во время СВО надо фиксировать, это большая работа. Во-первых, надо этот факт обнаружить, надо его описать, это может быть в разной форме. Потом все это должным образом оцифровать и передать в архив. Архив еще должен провести работу по каталогизации, чтобы это был не просто бесформенный объем информации, чтобы это было достаточно удобное в пользовании и научное исследование, и объем информации.
Мы сегодня заслушали наш архив, он на 2026-й год готов, а на 2027-й мы немножко мощности его увеличим. Сложнее – другая история. Очень много артефактов, которые сегодня есть: шевроны, образцы одежды, покореженная техника. И надо понимать, что с этим делать, потому что сейчас это кажется легко, в любой музей зашел, сейчас все это лежит. Их тоже надо в реестр, структурировать», – отметил руководитель республики.
Радий Хабиров отметил, что у него как у Главы Башкортостана есть и своя дополнительная миссия.
«Война – это такая история, когда, может быть, обычные рамки не действуют. Человек совершил подвиг. И просто в силу того, что никто его не описал, не рассказал, не подсказал, этот подвиг остается неизвестным – это раз, человек не награжден – это два. И поэтому моя миссия, и я очень внимательно смотрю, когда командиры обращаются – наградить такого-то или представить такого-то, я могу сказать, что более десятка, наверное, представлений отправил на имя нашего Президента о представлении на звание Героя Российской Федерации. Ильдар Суфияров как раз пример. Когда мне рассказали об этой истории, мы всем миром, как говорится, подвиг его зафиксировали. И он стал Героем России. К сожалению, посмертно. Через меня много проходит, и я всегда восхищаюсь тем, какие у нас герои, какое мужество и доблесть, воинскую отвагу и компетенцию проявляют», – отметил Радий Хабиров.
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