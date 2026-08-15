Глава Башкирии поздравил жителей Сибая с Днем города

14 августа в Сибае Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей с Днем города.
«Хәйерле кис, хөрмәтле Сибай халҡы! Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар! Һаумыһығыҙ! Добрый вечер, уважаемые сибайцы. Добрый вечер, уважаемые гости. Поздравляю вас с днём замечательного города Сибая, города, который мы все очень любим, и жителей которого очень уважаем.
Это непростое время. И в это непростое время вся наша страна, наш Башкортостан и вы, уважаемые сибайцы, вместе принимаем самые тяжёлые вызовы и достойно проходим это время. Десятки тысяч жителей, сыновей Башкортостана сейчас воюют, защищают нашу страну.
А мы здесь все в Башкортостане и здесь, в Сибае, все объединились с главной задачей — ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Мы развиваем экономику. Мы строим новые дороги, строим новые заводы, школы, детские садики. И несмотря ни на что, будем продолжать эту работу. Я сегодня хочу выразить вам, уважаемые сибайцы, слова самого искреннего уважения за вашу силу, за ваше достоинство, за ваше трудолюбие. Хочу пожелать городу Сибаю, хочу пожелать вам всем мира, добра и процветания. Байрам менән!» — сказал Радий Хабиров и вручил жителям Сибая государственные награды Башкортостана.
Почетные гости также приняли участие в церемонии закладки плиты VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».
С приветственным словом на праздничном мероприятии выступила Светлана Чупшева.
— Душа города — это вы: те, кто помнит и чтит историю Сибая, уважает своих героев и предков и каждый день создаёт настоящее и будущее этого места. Мне очень радостно возвращаться в Сибай и видеть, как появляются новые объекты, строятся школы, культурные центры, музеи, креативные кластеры. Как по городу гуляет молодёжь, семьи с детьми, старшее поколение. Хочу пожелать вам счастья, благополучия, мира, добра и процветания, — сказала Светлана Чупшева.
Свои поздравления сибайцам адресовал и депутат Государственной Думы России Александр Сидякин.
— Пусть тёплые эмоции сопровождают вас по жизни. Городу желаю процветания, а всем мужчинам, которые защищают Родину, — вернуться живыми, здоровыми и с победой, — сказал Александр Сидякин. — Счастья, добра и уюта всем семьям Сибая.
Также с Днём города земляков поздравили премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров и глава администрации Сибая Сергей Озерцов.
— Каждому из вас — горнякам, педагогам, врачам, предпринимателям, всем жителям — низкий поклон и слова огромной благодарности за то, что город развивается. Мы рука об руку идём вперёд, — сказал Андрей Назаров. — Хочу поблагодарить участников СВО за выполнение боевых задач, а семьи воинов — за крепкий тыл. Мы вместе преодолеем любые преграды и сделаем ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Глава Башкортостана в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» отметил, что Сибай в восьмой раз проводит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье».
— Здесь мы обсуждаем важные вопросы развития экономики, ведём переговоры и заключаем соглашения, которые будут двигать нашу республику вперёд. И, конечно, я рад приветствовать сегодня в Сибае Светлану Витальевну Чупшеву, генерального директора Агентства стратегических инициатив — соорганизатора нашего инвестсабантуя, — сказал Радий Хабиров. — А ещё поздравляю жителей с присвоением Сибаю статуса Всемирного ремесленного города — второго в республике после Уфы. Здесь очень сильные камнерезы, которые известны своим мастерством далеко за пределами Башкортостана.
Ранее Башинформ сообщал, что Сибай в Башкирии стал «Всемирным ремесленным городом». На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» памятную гранитную плиту главе администрации города Сергею Озерцову передала вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер.
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