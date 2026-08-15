Суббота, 15 Августа 2026
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
00:38 (UTC+5), 15 Августа 2026

Глава Башкирии поздравил жителей Сибая с Днем города

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 19

14 августа в Сибае Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей с Днем города.

«Хәйерле кис, хөрмәтле Сибай халҡы! Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар! Һаумыһығыҙ! Добрый вечер, уважаемые сибайцы. Добрый вечер, уважаемые гости. Поздравляю вас с днём замечательного города Сибая, города, который мы все очень любим, и жителей которого очень уважаем.
Это непростое время. И в это непростое время вся наша страна, наш Башкортостан и вы, уважаемые сибайцы, вместе принимаем самые тяжёлые вызовы и достойно проходим это время. Десятки тысяч жителей, сыновей Башкортостана сейчас воюют, защищают нашу страну.
А мы здесь все в Башкортостане и здесь, в Сибае, все объединились с главной задачей — ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Мы развиваем экономику. Мы строим новые дороги, строим новые заводы, школы, детские садики. И несмотря ни на что, будем продолжать эту работу. Я сегодня хочу выразить вам, уважаемые сибайцы, слова самого искреннего уважения за вашу силу, за ваше достоинство, за ваше трудолюбие. Хочу пожелать городу Сибаю, хочу пожелать вам всем мира, добра и процветания. Байрам менән!» — сказал Радий Хабиров и вручил жителям Сибая государственные награды Башкортостана.

Почетные гости также приняли участие в церемонии закладки плиты VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 4

С приветственным словом на праздничном мероприятии выступила Светлана Чупшева.

— Душа города — это вы: те, кто помнит и чтит историю Сибая, уважает своих героев и предков и каждый день создаёт настоящее и будущее этого места. Мне очень радостно возвращаться в Сибай и видеть, как появляются новые объекты, строятся школы, культурные центры, музеи, креативные кластеры. Как по городу гуляет молодёжь, семьи с детьми, старшее поколение. Хочу пожелать вам счастья, благополучия, мира, добра и процветания, — сказала Светлана Чупшева.

Свои поздравления сибайцам адресовал и депутат Государственной Думы России Александр Сидякин.

— Пусть тёплые эмоции сопровождают вас по жизни. Городу желаю процветания, а всем мужчинам, которые защищают Родину, — вернуться живыми, здоровыми и с победой, — сказал Александр Сидякин. — Счастья, добра и уюта всем семьям Сибая.

Также с Днём города земляков поздравили премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров и глава администрации Сибая Сергей Озерцов.

— Каждому из вас — горнякам, педагогам, врачам, предпринимателям, всем жителям — низкий поклон и слова огромной благодарности за то, что город развивается. Мы рука об руку идём вперёд, — сказал Андрей Назаров. — Хочу поблагодарить участников СВО за выполнение боевых задач, а семьи воинов — за крепкий тыл. Мы вместе преодолеем любые преграды и сделаем ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 9

Глава Башкортостана в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» отметил, что Сибай в восьмой раз проводит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье».

— Здесь мы обсуждаем важные вопросы развития экономики, ведём переговоры и заключаем соглашения, которые будут двигать нашу республику вперёд. И, конечно, я рад приветствовать сегодня в Сибае Светлану Витальевну Чупшеву, генерального директора Агентства стратегических инициатив — соорганизатора нашего инвестсабантуя, — сказал Радий Хабиров. — А ещё поздравляю жителей с присвоением Сибаю статуса Всемирного ремесленного города — второго в республике после Уфы. Здесь очень сильные камнерезы, которые известны своим мастерством далеко за пределами Башкортостана. 

Ранее Башинформ сообщал, что Сибай в Башкирии стал «Всемирным ремесленным городом». На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» памятную гранитную плиту главе администрации города Сергею Озерцову передала вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru