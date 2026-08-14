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23:45 (UTC+5), 14 Августа 2026

Сибай в Башкирии стал Всемирным ремесленным городом

Сегодня в рамках празднования Дня города и VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» Сибай получил международный сертификат о присвоении статуса «Всемирного ремесленного города» за художественные изделия из камня и башкирские национальные ювелирные украшения.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Памятную гранитную плиту главе администрации города Сергею Озерцову передала вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер.

«Я влюбилась в Башкортостан, я полюбила Уфу и Сибай. У вас живут настоящие труженики, мастера. И я с огромным удовольствием передаю сегодня этот сертификат Сибаю, который сблизит наши культуры и людей», — сказала Надя Меер.

Статус «Всемирный ремесленный город» — одно из самых высоких международных признаний, присваиваемый Всемирным советом ремесел AISBL (WCC-International) городам, поселкам, кластерам или регионам, где ремесла образуют важнейшую основу культурной идентичности, являются средством экономического жизнеобеспечения, привлекают туризм и способствуют устойчивому развитию.

Присвоение статуса — это не просто церемония. Это означает, что город был независимо оценен и одобрен по стандартам WCC за достижения в области ремесленного наследия, инноваций, институциональной поддержки, вовлеченности сообщества и будущего потенциала.

Звание всемирного ремесленного города отражает тот факт, что город стал частью глобальной сети ремесленных локаций, который обязуется: сохранять живое наследие, поддерживать ремесленников и обеспечивать их возможностью заработка, способствовать инновации в ремесленном производстве и дизайне, содействовать культурному туризму и творческой идентичности.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Напомним, что 12 июня 2025 года на фестивале «Есть Фест» в Уфе состоялась церемония вручения сертификата о признании города «Всемирным ремесленным городом». Документ вручил президент Всемирного совета ремесел (WCC AISBL) Саад Аль-Каддуми.

Уфа стала первым городом в России, получившим этот статус. В городе насчитывается около 400 мастеров, работающих по направлениям художественной обработки и росписи по дереву и камню, ковроткачества, кожевенного и гончарного дела.

Справка:

Всемирный ремесленный совет WCC-AISBL —  некоммерческая неправительственная организация, которая была основана в 1964 году для поощрения сотрудничества, содействия экономическому развитию посредством приносящей доход деятельности, связанной с ремеслами, организации программ обмена, мастер-классов, конференций, практикумов и выставок — и в целом для поощрения, помощи мастерам со всего мира.

В настоящее время организация официально зарегистрирована в Бельгии как международная организация, и AISBL — это сокращенное французское название международной ассоциации без какой-либо прибыльной цели. Совет состоит из пяти регионов: Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Южной Америки и Северной Америки. Организация обладает консультативным статусом при ЮНЕСКО.

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