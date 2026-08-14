Сибай в Башкирии стал Всемирным ремесленным городом

Памятную гранитную плиту главе администрации города Сергею Озерцову передала вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер.
«Я влюбилась в Башкортостан, я полюбила Уфу и Сибай. У вас живут настоящие труженики, мастера. И я с огромным удовольствием передаю сегодня этот сертификат Сибаю, который сблизит наши культуры и людей», — сказала Надя Меер.
Статус «Всемирный ремесленный город» — одно из самых высоких международных признаний, присваиваемый Всемирным советом ремесел AISBL (WCC-International) городам, поселкам, кластерам или регионам, где ремесла образуют важнейшую основу культурной идентичности, являются средством экономического жизнеобеспечения, привлекают туризм и способствуют устойчивому развитию.
Присвоение статуса — это не просто церемония. Это означает, что город был независимо оценен и одобрен по стандартам WCC за достижения в области ремесленного наследия, инноваций, институциональной поддержки, вовлеченности сообщества и будущего потенциала.
Звание всемирного ремесленного города отражает тот факт, что город стал частью глобальной сети ремесленных локаций, который обязуется: сохранять живое наследие, поддерживать ремесленников и обеспечивать их возможностью заработка, способствовать инновации в ремесленном производстве и дизайне, содействовать культурному туризму и творческой идентичности.
Напомним, что 12 июня 2025 года на фестивале «Есть Фест» в Уфе состоялась церемония вручения сертификата о признании города «Всемирным ремесленным городом». Документ вручил президент Всемирного совета ремесел (WCC AISBL) Саад Аль-Каддуми.
Уфа стала первым городом в России, получившим этот статус. В городе насчитывается около 400 мастеров, работающих по направлениям художественной обработки и росписи по дереву и камню, ковроткачества, кожевенного и гончарного дела.
Справка:
Всемирный ремесленный совет WCC-AISBL — некоммерческая неправительственная организация, которая была основана в 1964 году для поощрения сотрудничества, содействия экономическому развитию посредством приносящей доход деятельности, связанной с ремеслами, организации программ обмена, мастер-классов, конференций, практикумов и выставок — и в целом для поощрения, помощи мастерам со всего мира.
В настоящее время организация официально зарегистрирована в Бельгии как международная организация, и AISBL — это сокращенное французское название международной ассоциации без какой-либо прибыльной цели. Совет состоит из пяти регионов: Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Южной Америки и Северной Америки. Организация обладает консультативным статусом при ЮНЕСКО.
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