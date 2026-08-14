Сибай в Башкирии стал Всемирным ремесленным городом

Напомним, что 12 июня 2025 года на фестивале «Есть Фест» в Уфе состоялась церемония вручения сертификата о признании города «Всемирным ремесленным городом». Документ вручил президент Всемирного совета ремесел (WCC AISBL) Саад Аль-Каддуми.

Уфа стала первым городом в России, получившим этот статус. В городе насчитывается около 400 мастеров, работающих по направлениям художественной обработки и росписи по дереву и камню, ковроткачества, кожевенного и гончарного дела.

Справка:

Всемирный ремесленный совет WCC-AISBL — некоммерческая неправительственная организация, которая была основана в 1964 году для поощрения сотрудничества, содействия экономическому развитию посредством приносящей доход деятельности, связанной с ремеслами, организации программ обмена, мастер-классов, конференций, практикумов и выставок — и в целом для поощрения, помощи мастерам со всего мира.

В настоящее время организация официально зарегистрирована в Бельгии как международная организация, и AISBL — это сокращенное французское название международной ассоциации без какой-либо прибыльной цели. Совет состоит из пяти регионов: Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Южной Америки и Северной Америки. Организация обладает консультативным статусом при ЮНЕСКО.