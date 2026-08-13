Власти Башкирии не планируют продавать активы республики

«"Башспирт", может быть, его лучше было бы и продать, такой сложный бизнес, с другой стороны — зачем продавать? Он работает, мы открыли пять лет назад новое производство, оно сильно нам помогает. Раиф Рамазанович (Абдрахимов – прим. ред.) сумел выстроить там эффективный менеджмент, предприятие эффективно работает, увеличивает продажи. У нас свои спиртовые заводы. Конечно, я не могу сказать, что в компании все идеально. У "Башспирта" есть определенная закредитованность, довольно в разумных значениях, но не могу сказать, что это такой уж шикарный актив и что за хорошие деньги его продать можно», — отметил Глава республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что «Башспирт» вошел в топ-15 крупнейших производителей алкоголя в России по итогам 2025 года и занял 11-е место, сохранив ту же позицию, что и годом ранее. За прошлый год компания произвела 5,9 млн декалитров продукции, а её выручка составила 11,6 млрд рублей.

Радий Хабиров отметил, что республика никогда не собиралась продавать активы «Башкиравтодора», хотя были и желающие купить компанию.

«В обозримом будущем я не вижу необходимости приватизации, он нужен нам самим. Мы приняли невероятные усилия после прошлогодней попытки рейдерского захвата, мы корзину заказов компании очень хорошо наполнили, поэтому посмотрим, насколько это стабилизирует работу. Пока мы на пути стабилизации предприятия, но из пропасти мы его вытащили», — сказал руководитель республики.

Глава региона напомнил, что были желающие купить и уфимский аэропорт, и башкирские санатории.

«Было много предложений купить наш аэропорт. Но для чего это делать? Получить деньги единовременно? А аэропорт приносит прибыль ежегодно, выполняет социальные функции и занимает существенное место в экономике республики», – говорил ранее Радий Хабиров на прямой линии с жителями в ноябре прошлого года.

Напомним, что неизменной остается позиция Главы Башкортостана и по поводу башкирских санаториев. Радий Хабиров считает, что санаторно-курортный комплекс должен остаться в республике.

«У нас восемь больших государственных санаториев. Это редкость в Российской Федерации, потому что они, как правило, приватизированы. Считаю, что здравницы выполняют большую социальную функцию, и поэтому должны быть государственными. Это наша позиция и мы будем её придерживаться, — заявил 29 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров в санатории „Красноусольск“, на совещании по развитию санаторно-курортной сферы. — При этом санатории должны сами зарабатывать. Ваш главный показатель — рост выручки, номерного фонда, оказанных услуг и, соответственно, прибыли. Важно, что по всем этим позициям наши санатории находятся в хорошем тонусе».

Для продолжения работы над новыми крупными объектами власти региона планируют продать «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций «Башнефти».

«Мы планируем продавать оставшийся пакет в «Башнефти». Мы в оперативные процессы не вмешиваемся. А в условиях, когда денег не хватает, то естественный процесс — продавать то, что имеется в собственности, поскольку на рынке занимать дорого», — сказал Радий Хабиров.