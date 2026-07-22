«Башспирт» второй год подряд в топ-15 крупнейших производителей алкоголя по версии Forbes

Напомним, 2025 год стал для «Башспирта» рекордным по продажам: компания реализовала 6,01 млн декалитров продукции, что на 4,1% выше показателя предыдущего года. Поставки за пределы республики составили 77% от общего объёма реализации, экспортные поставки выросли на 62%: компания укрепила присутствие в Казахстане и вышла на новые рынки — Китай, Армению, Грузию и Узбекистан.

Несмотря на то, что в целом по стране производство алкогольной продукции в 2025 году снизилось на 5%, Башкортостан показал рост на 4,4% — во многом благодаря «Башспирту». Республика вошла в тройку ведущих регионов-производителей водки в стране, уступив только Московской области и Татарстану.

В этом году «Башспирт» также подтвердил статус одного из ведущих производителей на профессиональных конкурсах. На международном дегустационном конкурсе EURASIA SPIRITS DRINKS (ESD) 2026 предприятие получило десять наград, включая Гран-при за «Дикий мёд VIP Premium Black». Всего в копилке компании восемь золотых медалей и одна серебряная. Организаторы конкурса также присудили «Башспирту» Большую золотую медаль за стабильно высокое качество всей выпускаемой продукции.

В июне 2026 года Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками продлила лицензии АО «Башспирт» до 6 июля 2031 года. Разрешительная документация подтверждает соответствие предприятия всем требованиям законодательства и высоким стандартам качества.