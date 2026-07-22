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09:30 (UTC+5), 22 Июля 2026

«Башспирт» второй год подряд в топ-15 крупнейших производителей алкоголя по версии Forbes

Forbes опубликовал рейтинг 30 крупнейших производителей алкоголя России по итогам 2025 года. «Башспирт» вошел в топ-15 и занял 11-е место, сохранив ту же позицию, что и годом ранее. За прошлый год компания произвела 5,9 млн декалитров продукции, а её выручка составила 11,6 млрд рублей.

Фото: «Башспирт» | предоставлено пресс-службой АО «Башспирт»
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Напомним, 2025 год стал для «Башспирта» рекордным по продажам: компания реализовала 6,01 млн декалитров продукции, что на 4,1% выше показателя предыдущего года. Поставки за пределы республики составили 77% от общего объёма реализации, экспортные поставки выросли на 62%: компания укрепила присутствие в Казахстане и вышла на новые рынки — Китай, Армению, Грузию и Узбекистан.

Несмотря на то, что в целом по стране производство алкогольной продукции в 2025 году снизилось на 5%, Башкортостан показал рост на 4,4% — во многом благодаря «Башспирту». Республика вошла в тройку ведущих регионов-производителей водки в стране, уступив только Московской области и Татарстану.

В этом году «Башспирт» также подтвердил статус одного из ведущих производителей на профессиональных конкурсах. На международном дегустационном конкурсе EURASIA SPIRITS DRINKS (ESD) 2026 предприятие получило десять наград, включая Гран-при за «Дикий мёд VIP Premium Black». Всего в копилке компании восемь золотых медалей и одна серебряная. Организаторы конкурса также присудили «Башспирту» Большую золотую медаль за стабильно высокое качество всей выпускаемой продукции.

В июне 2026 года Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками продлила лицензии АО «Башспирт» до 6 июля 2031 года. Разрешительная документация подтверждает соответствие предприятия всем требованиям законодательства и высоким стандартам качества.

Реклама. АО «Башспирт». ИНН 0276100884
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