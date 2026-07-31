Эксклюзивность или массовость: на что сделали ставку санатории Башкирии

Можно смело утверждать, что санаторно‑курортный комплекс республики сегодня — это не просто сеть здравниц, а полноценная социально‑экономическая система: она лечит, реабилитирует, стимулирует внутренний туризм и даёт ощутимый вклад в бюджет. Этот удивительный эффект, когда внешние вызовы не снижают спроса на оздоровление, в чем причина такой уникальности, разбирался «Башинформ».
На сегодняшний день в Башкортостане работают восемь государственных санаториев, которые курирует министерство земельных и имущественных отношений РБ. Их общий коечный фонд составляет около 3 300 мест, а заполняемость держится почти на уровне 100%. Это серьёзный показатель для отрасли, которая во многих регионах страны испытывает трудности с загрузкой.
«У нас восемь больших государственных санаториев. Это редкость в Российской Федерации, потому что они, как правило, приватизированы. Считаю, что здравницы выполняют большую социальную функцию, и поэтому должны быть государственными. Это наша позиция и мы будем её придерживаться, — заявил накануне Глава Башкортостана Радий Хабиров в санатории „Красноусольск“, на совещании по развитию санаторно-курортной сферы. — При этом санатории должны сами зарабатывать. Ваш главный показатель — рост выручки, номерного фонда, оказанных услуг и, соответственно, прибыли. Важно, что по всем этим позициям наши санатории находятся в хорошем тонусе».
Как сообщила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, в 2024–2025 годах все здравницы региона демонстрировали рост номерного фонда, увеличение количества оказываемых услуг и выручки.
«Учреждения находятся на самоокупаемости и активно вкладывают средства в свою модернизацию без приостановки деятельности, — отметила в санатории „Красноусольск“, на совещании по развитию санаторно-курортной сферы в регионе вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. — Санаторий „Красноусольск“ — в числе лидеров по объёму выручки. За последние два года она выросла в 4,5 раза. Это серьёзный показатель».
По словам генерального директора АО «Санаторий „Красноусольск“», доктора медицинских наук Рамиля Бадретдинова, в «Красноусольске» провели реконструкцию лечебно-диагностического комплекса, в том числе бассейна. Одновременно здесь ремонтируют водолечебницу, возводят кафе-столовую на 250 мест между корпусами № 5 и № 6, обновляют номера в корпусах № 2 и № 7.
«Мы увеличили коечный фонд до 616 мест. В планах обустроить ещё 200 номеров, — рассказал Рамиль Бадретдинов. — Также внедрили в свою работу новые технологии, расширили список лечебных процедур. В частности, в семь раз увеличили объём платных медицинских услуг. Продолжаем строить и ремонтировать, проводим большую работу по энергосбережению».
Напомним, за последние четыре года выручка «Красноусольска» выросла с 328 млн рублей (2021 год) до 1,35 млрд рублей (2025 год). На развитие санатория за это время направлено более 1 млрд рублей собственных, не бюджетных средств.
Привлекательность санаториев Башкортостана складывается из нескольких важных факторов:
Природные лечебные ресурсы. В республике есть собственные минеральные источники, лечебные грязи, благоприятный умеренный климат и, конечно, живописная природа. Так, к примеру, «Красноусольск» использует в своей работе четыре «козыря»: минеральную воду, лечебную грязь, климат, а также наличие четырех маршрутов терренкура различной протяжённости — от 400 до 1000 метров. Еще одно, пятое преимущество, — большая площадь санатория, она огромна и составляет 102 гектара. У санатория «Ассы» нет такой площади, но тоже есть свой минеральный источник, вокруг которого и формируется уникальный профиль оказываемых услуг.
Современные технологии и методики. В здравницах республике активно внедряют передовые диагностические и лечебные практики. В том же «Красноусольске» предлагают сегодня более 30 сертифицированных медицинских услуг и свыше 200 бытовых, косметологических и спа‑процедур. Уровень оснащения таков, что оборудованием могут похвастаться далеко не все городские клиники.
Индивидуальный подход. Для каждого пациента формируют персональную программу восстановления с учётом врачебных рекомендаций и индивидуальных показателей здоровья.
Именно сочетание природных факторов и современных технологий делает башкирские здравницы конкурентоспособными не только на российском, но и на международном уровне.
Санатории Башкортостана работают по принципу самоокупаемости и активно реинвестируют прибыль в развитие. К сведению: санаторий «Красноусольск» формирует сейчас более половины общей прибыли восьми государственных здравниц региона, а значит, вносит значительный вклад в доходную часть республиканского бюджета.
Как подчеркивают специалисты, рост выручки в санаториях Башкортостана сопровождается расширением номерного фонда и спектра услуг. Это создаёт новые рабочие места и стимулирует смежные отрасли — от строительства и ЖКХ до сферы питания и сервиса. К примеру, в круглогодичном бальнеогрязевом курорте «Карагай», расположенном в лесной зоне на северо-востоке Башкортостана на территории площадью 33 га. Уникальные природно-климатические факторы, вековой сосновый бор и живописное водохранилище в устье реки Ик создают идеальные условия для оздоровления. Санаторий основан в 1969 году, однако именно с 2020 года начался этап его динамичного развития. Благодаря значительным инвестициям в модернизацию инфраструктуры и внедрению передовых методик лечения, «Карагай» вышел на качественно новый уровень обслуживания и эффективности лечения. Здесь предлагают уникальное сочетание целебных грязей, минеральной воды и благоприятного климата. Не случайно в 2024 году он вошел в реестр «100 лучших предприятий России» и получил сертификат соответствия.
О чем все это говорит? В первую очередь, о том, что санатории региона все больше становятся становятся точками роста не только для здравоохранения, но и для экономики целых районов Башкортостана.
Один из приоритетов санаторно-курортной отрасли — реабилитация участников СВО и членов их семей. С 2023 года в здравницах республики прошли лечение порядка 10 тысяч участников СВО и их близких, из них около тысячи военнослужащих — в 2026 году. Кстати, именно санаторий «Красноусольск» первым в республике стал применять меры поддержки участников СВО. На сегодняшний день лечение и реабилитация ведется в 15 санаторно‑курортных учреждений Башкортостана. Среди них известные здравницы республики, например, «Янган-Тау», «Ассы», «Танып», «Юматово», «Якты-Куль», «Карагай», «Зелёная роща», а также санатории-профилактории «Берёзка», «Энергетик» и т. д.
«Наши санатории выполняют важнейшую социальную функцию. В том числе помогают поправлять здоровье бойцам и их семьям. При всем при том это успешные предприятия. Их услуги востребованы, они неплохо зарабатывают и вкладывают заработанное в дальнейшее развитие. В том же „Красноусольске“ за счет собственных средств планируют увеличить фонд еще на 200 номеров. И это только один пример. Важно сохранить эту тенденцию и двигаться дальше», — убежден Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Для получения санаторно-курортного лечения участнику СВО или его родным достаточно самостоятельно выбрать санаторий из утверждённого перечня и забронировать путёвку. Подробный список здравниц с контактной информацией и адресами размещён на официальном сайте минземимущества РБ.
Добавим, такая работа имеет не только гуманитарное, но и репутационное значение: опыт башкирских санаториев в реабилитации востребован и за пределами республики. Не случайно крупные предприятия из других регионов России заключают с здравницами пакетные предложения для оздоровления своих сотрудников. Это дополнительно повышает загрузку и доходы санаториев Башкортостана.
Башкирские санатории активно участвуют в социальных и инфраструктурных проектах, в том числе в народной программе «Атайсал», инициированной руководителем региона Радием Хабировым. Так, например, санаторий «Красноусольск» выступил меценатом при обустройстве целебного источника № 12 в селе Курорта Гафурийского района. На эти цели им направлено более 4 млн рублей. Ранее санаторий вложил свыше 9 млн рублей в благоустройство 1,5‑километровой пешеходной дорожки.
«Считаем своим долгом вкладываться в развитие нашей республики. Открытие обновлённого источника — наш общий вклад в здоровье тысяч людей», — заявил генеральный директор АО «Санаторий „Красноусольск“», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, весь трудовой путь которого посвящен оздоровлению тысяч людей. За его плечами - успешное руководство такими санаториями республики, как «Янган-Тау», «Карагай» и «Зеленая роща».
Такие проекты не только улучшают инфраструктуру, но и формируют комфортную среду для местных жителей и гостей региона. Санатории становятся центрами притяжения, вокруг которых развивается туристическая и сервисная инфраструктура.
Башкирские здравницы стимулируют внутренний туризм, предлагая комплексные программы, сочетающие лечение, отдых и знакомство с регионом. «Пакетные» предложения для крупных предприятий позволяют привлекать гостей из других субъектов РФ. В санатории республики приезжают жители Москвы, Самарской и Оренбургской областей, Ханты‑Мансийского автономного округа и других регионов.
Кстати, высокий уровень отрасли подтверждает и личный выбор главы Башкортостана Радия Хабирова.
«Провожу отпуск в „Красноусольске“. Считаю, что наши санатории — лучшее место для отдыха. Это не только мое мнение, но и тысяч жителей и гостей республики, которые приезжают сюда ежегодно», — написал накануне в соцсетях Радий Хабиров.
Как уже отмечалось выше, санаторно‑курортная отрасль Башкортостана демонстрирует устойчивый рост даже в сложных экономических условиях. Её уникальность — в сочетании природных лечебных факторов, современных технологий, социальной ответственности и предпринимательской инициативы. Санатории не только оздоравливают население и помогают участникам СВО, но и становятся драйверами экономического развития, точками роста для районов и важными центрами внутреннего туризма.
Показательно, что форум «Здравница‑2027» с международным статусом пройдёт именно в Уфе. Национальная курортная ассоциация выбрала Башкортостан как пример успешного развития отрасли в непростых условиях. Предстоящий форум станет площадкой, где республика сможет представить свой опыт всей стране и международному сообществу. Башкортостан последовательно доказывает, что может быть не только промышленным и аграрным, но и полноценным курортным регионом — с высоким уровнем сервиса, эффективными программами лечения и реабилитации, а также продуманной стратегией развития на годы вперёд.
«Санаторно‑курортная система Башкортостана по праву считается одной из ведущих в России. Известные далеко за пределами республики здравницы — „Красноусольский“, „Янгантау“, „Ассы“ и другие — привлекают гостей сочетанием уникальных природных факторов и современных лечебных методик. Минеральные воды, грязелечение, особый климат и живописная природа сами по себе становятся частью терапии. Специалисты не раз подчёркивали, что в таких местах исцеляет даже окружающий ландшафт, — прокомментировал „Башинформу“ советник Главы Башкортостана по вопросам здравоохранения, президент ассоциации хирургов РБ, заведующий кафедрой хирургии БГМУ Виль Тимербулатов. — Особого внимания заслуживает санаторий „Красноусольский“: его природные условия эксперты оценивают как исключительные. Высокую оценку курорту неоднократно давал признанный лидер в области восстановительной медицины и санаторно-курортного лечения, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Разумов, подчёркивая ценность местных ресурсов для оздоровления.
По словам Виля Тимербулатова, если раньше зимой заполняемость башкирских санаториев составляла порядка 60 процентов, то «сегодня они практически круглый год загружены на 100 процентов». География гостей подтверждает востребованность башкирских здравниц: сюда приезжают не только жители соседних регионов — Челябинской и Пермской областей, — но и гости из Казахстана.
«Директор „Красноусольска“ Рамиль Бадретдинов лично участвовал в продвижении услуг санатория в Казахстане и зафиксировал большой интерес к программам оздоровления. Аналогичную работу ведут и другие санатории республики, расширяя свою аудиторию и укрепляя репутацию региона как крупного оздоровительного центра», — отметил советник Главы Башкортостана по вопросам здравоохранения Виль Тимербулатов.
По его мнению, важным показателем доверия к уровню башкирских здравниц станет проведение в Башкортостане международного форума «Здравница». Предстоящее мероприятие — не просто площадка для обмена опытом: это признание компетенций региона, возможность продемонстрировать новые методы и подходы к оздоровлению населения. Форум также внесет свой вклад в реализацию национального проекта «Активное долголетие», где санаторно‑курортное лечение является одним из ключевых инструментов поддержки здоровья граждан и увеличения продолжительности активной жизни.
«Развитие санаторно-курортной отрасли отражает и уровень доверия к руководству республики. Проведение масштабного федерального события — это одновременно и признание текущих достижений, и стимул для дальнейшего роста. Санаторно‑курортный комплекс Башкортостана не только сохраняет лучшие традиции отечественной курортологии, но и активно внедряет современные стандарты, оставаясь важным элементом системы охраны здоровья населения. Таким образом, санаторно‑курортная отрасль республики — это не только мощный оздоровительный ресурс, но и значимый экономический и социальный фактор: она формирует туристический имидж региона, создаёт рабочие места, развивает инфраструктуру и помогает решать важнейшие государственные задачи по укреплению здоровья нации», — подытожил Виль Тимербулатов.
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