Эксклюзивность или массовость: на что сделали ставку санатории Башкирии

Вклад в экономику и самоокупаемость

Санатории Башкортостана работают по принципу самоокупаемости и активно реинвестируют прибыль в развитие. К сведению: санаторий «Красноусольск» формирует сейчас более половины общей прибыли восьми государственных здравниц региона, а значит, вносит значительный вклад в доходную часть республиканского бюджета.

Как подчеркивают специалисты, рост выручки в санаториях Башкортостана сопровождается расширением номерного фонда и спектра услуг. Это создаёт новые рабочие места и стимулирует смежные отрасли — от строительства и ЖКХ до сферы питания и сервиса. К примеру, в круглогодичном бальнеогрязевом курорте «Карагай», расположенном в лесной зоне на северо-востоке Башкортостана на территории площадью 33 га. Уникальные природно-климатические факторы, вековой сосновый бор и живописное водохранилище в устье реки Ик создают идеальные условия для оздоровления. Санаторий основан в 1969 году, однако именно с 2020 года начался этап его динамичного развития. Благодаря значительным инвестициям в модернизацию инфраструктуры и внедрению передовых методик лечения, «Карагай» вышел на качественно новый уровень обслуживания и эффективности лечения. Здесь предлагают уникальное сочетание целебных грязей, минеральной воды и благоприятного климата. Не случайно в 2024 году он вошел в реестр «100 лучших предприятий России» и получил сертификат соответствия.

О чем все это говорит? В первую очередь, о том, что санатории региона все больше становятся становятся точками роста не только для здравоохранения, но и для экономики целых районов Башкортостана.