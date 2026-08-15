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18:04 (UTC+5), 15 Августа 2026

Радий Хабиров встретился с общественностью Кумертау

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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15 августа в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями общественности города. В ходе беседы обсудили развитие экономики и социальной сферы, а также другие вопросы, волнующие жителей.

Открывая встречу, руководитель региона отметил положительные изменения в экономике муниципалитета.

«Я бываю в Кумертау достаточно регулярно. В большей степени мы раньше переживали за КумАПП — градообразующее предприятие, очень важное для города. Сегодня компания находится в хорошем состоянии, у неё есть большой объём заказов и стратегические планы по дальнейшему развитию», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики также сообщил о планах по обновлению городского стадиона «Шахтёр», к работе над которым планируют приступить в 2027 году.
Одной из главных тем встречи стала поддержка специальной военной операции.

«Более важной цели у нас нет. Сколько надо, столько и будем делать всё для помощи нашим воинам, — сказал Глава Башкортостана. — При этом важно продолжать развивать города, ремонтировать школы, участвовать в федеральных программах. Дети должны ходить в школы, учиться танцам, заниматься спортом».

Руководитель региона подчеркнул, что перед обществом стоят серьёзные вызовы, поэтому особенно важно сохранять сплочённость и уверенность в будущем.

«Время очень непростое. Сейчас надо быть сильными и верить, что все эти вызовы мы преодолеем, — подчеркнул Радий Хабиров. — А задача управленческой команды республики — обеспечить развитие экономики и социальной сферы».

Глава Башкортостана отметил, что республика продолжит выполнять все социальные обязательства.
Отдельное внимание уделили возвращению участников СВО к мирной жизни. Глава республики подчеркнул, что задача органов власти — помочь военнослужащим пройти необходимые медицинские процедуры, получить психологическую поддержку и найти своё место в гражданской жизни.

«Ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, усилят наше общество. Они прошли горнило СВО. Это будущая элита России и Башкортостана», — сказал Радий Хабиров.
 

Также участники обсудили поддержку представителей духовенства, которые оказывают помощь военнослужащим, развитие культуры и литературы, сохранение национального наследия, вопросы межнационального и межконфессионального согласия.

«Мы часто употребляем словосочетание „межнациональное согласие“, не осознавая величия этого явления и его невероятной хрупкости. Его обязательно надо беречь», — подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил участников за открытый разговор и отметил важность диалога с обществом.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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