Радий Хабиров встретился с общественностью Кумертау

15 августа в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями общественности города. В ходе беседы обсудили развитие экономики и социальной сферы, а также другие вопросы, волнующие жителей.

Открывая встречу, руководитель региона отметил положительные изменения в экономике муниципалитета.

«Я бываю в Кумертау достаточно регулярно. В большей степени мы раньше переживали за КумАПП — градообразующее предприятие, очень важное для города. Сегодня компания находится в хорошем состоянии, у неё есть большой объём заказов и стратегические планы по дальнейшему развитию», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики также сообщил о планах по обновлению городского стадиона «Шахтёр», к работе над которым планируют приступить в 2027 году.

Одной из главных тем встречи стала поддержка специальной военной операции.

«Более важной цели у нас нет. Сколько надо, столько и будем делать всё для помощи нашим воинам, — сказал Глава Башкортостана. — При этом важно продолжать развивать города, ремонтировать школы, участвовать в федеральных программах. Дети должны ходить в школы, учиться танцам, заниматься спортом».

Руководитель региона подчеркнул, что перед обществом стоят серьёзные вызовы, поэтому особенно важно сохранять сплочённость и уверенность в будущем.

«Время очень непростое. Сейчас надо быть сильными и верить, что все эти вызовы мы преодолеем, — подчеркнул Радий Хабиров. — А задача управленческой команды республики — обеспечить развитие экономики и социальной сферы».

Глава Башкортостана отметил, что республика продолжит выполнять все социальные обязательства.

Отдельное внимание уделили возвращению участников СВО к мирной жизни. Глава республики подчеркнул, что задача органов власти — помочь военнослужащим пройти необходимые медицинские процедуры, получить психологическую поддержку и найти своё место в гражданской жизни.

«Ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, усилят наше общество. Они прошли горнило СВО. Это будущая элита России и Башкортостана», — сказал Радий Хабиров.



Также участники обсудили поддержку представителей духовенства, которые оказывают помощь военнослужащим, развитие культуры и литературы, сохранение национального наследия, вопросы межнационального и межконфессионального согласия.

«Мы часто употребляем словосочетание „межнациональное согласие“, не осознавая величия этого явления и его невероятной хрупкости. Его обязательно надо беречь», — подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил участников за открытый разговор и отметил важность диалога с обществом.