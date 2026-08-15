Воскресенье, 16 Августа 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
14:27 (UTC+5), 15 Августа 2026

Глава Башкирии рассказал, почему посетил город Кумертау

Глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе с корреспондентом «Башинформа» рассказал, почему он сегодня приехал в Кумертау.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

«Мне очень хотелось поздравить заводчан, ветеранов авиастроения с Днем Воздушного флота России. С руководством завода мы обсудили, какие задачи перед «КумАППом» стоят. Вы же помните, что у завода разные периоды жизни были. В 2018 году мы его практически спасали от того, чтобы он не перешёл в разряд агрегатного предприятия, то есть неполного цикла. Сейчас предприятие твёрдо стоит на ногах, у него года на три заказов есть, идёт инновация, идут инвестиционные проекты.

Посмотрели «Ойлтиммаш». Это тоже якорный проект, практически с нуля созданное предприятие здесь, очень эффективно работающее, с большим объёмом инвестиций и с большим объёмом производства.  

Что касается «КумАПП» — это не просто градообразующее предприятие Кумертау, это гордость наша! Делает уникальные вертолёты. Вы знаете, была атака недавно на логистические склады Wildberries у нас в республике. Во время тушения пожара, мы применили наш вертолёт, который республике принадлежит. Благодаря этому вертолёту и прежде всего слаженной работе наших ребят очень быстро и эффективно пожар потушили, и не дали сгореть складам», - отметил Радий Хабиров.

Материалы по теме:
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Воздушного флота РоссииВ Башкирии в модернизацию завода «ОЙЛТИММАШ» вложат 2,4 млрд рублей
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru