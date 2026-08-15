Глава Башкирии рассказал, почему посетил город Кумертау

«Мне очень хотелось поздравить заводчан, ветеранов авиастроения с Днем Воздушного флота России. С руководством завода мы обсудили, какие задачи перед «КумАППом» стоят. Вы же помните, что у завода разные периоды жизни были. В 2018 году мы его практически спасали от того, чтобы он не перешёл в разряд агрегатного предприятия, то есть неполного цикла. Сейчас предприятие твёрдо стоит на ногах, у него года на три заказов есть, идёт инновация, идут инвестиционные проекты.

Посмотрели «Ойлтиммаш». Это тоже якорный проект, практически с нуля созданное предприятие здесь, очень эффективно работающее, с большим объёмом инвестиций и с большим объёмом производства.

Что касается «КумАПП» — это не просто градообразующее предприятие Кумертау, это гордость наша! Делает уникальные вертолёты. Вы знаете, была атака недавно на логистические склады Wildberries у нас в республике. Во время тушения пожара, мы применили наш вертолёт, который республике принадлежит. Благодаря этому вертолёту и прежде всего слаженной работе наших ребят очень быстро и эффективно пожар потушили, и не дали сгореть складам», - отметил Радий Хабиров.