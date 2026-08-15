Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Воздушного флота России

«Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые заводчане. И, конечно, добрый день, дорогие наши ветераны авиастроения. Позвольте мне поздравить вас всех с замечательным праздником, Днём воздушного флота России. КумАПП – это не просто градообразующее предприятие.

Это гордость Башкортостана. И это гордость России. Уникальные изделия, которые здесь производятся, носят уникальный характер. Я хорошо помню разные периоды развития предприятия. Были очень тяжёлые годы. Были сокращения, был спад производства. Сейчас мы видим, КумАПП находится на очень хорошей фазе развития.

Сегодня мы с гордостью вам можем сказать: предприятие работает, у предприятия есть стратегия, у предприятия есть будущее, и предприятие будет нас радовать новыми изделиями.

Дорогие друзья. Так сложилось, что нам с вами вместе пришлось жить, работать, трудиться в такое очень непростое время, непростое время для нашей страны, для нашей республики и, конечно, для вас, уважаемые кумертауцы.

Спасибо вам за стойкость, спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что мы верим в нашу победу. И спасибо за то, что мы все вместе помогаем самым главным для нас людям, участникам специальной военной операции. Дорогие участники специальной военной операции, сил вам!

Мы кланяемся вам. Мы вас благодарим за вашу службу, за ваш нелёгкий ратный труд. Всем хочу пожелать мира, процветания. Пусть в ваших домах будет тепло, хорошо и звучит детский смех. С праздником вас всех», - сказал Радий Хабиров.

Глава региона также вручил государственные награды Башкортостана передовикам производства.

Заводчан и жителей города также поздравили глава администрации Олег Астахов и генеральный директор АО «КумАПП» Фарит Шарафеев.

Радий Хабиров вместе с жителями города также понаблюдал за показательными полетами вертолетов, которые производятся на Кумертауском авиационном предприятии.