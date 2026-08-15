Воскресенье, 16 Августа 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
14:03 (UTC+5), 15 Августа 2026

В Башкирии в модернизацию завода «ОЙЛТИММАШ» вложат 2,4 млрд рублей

Сегодня в рамках рабочей поездки в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел территорию резидента ТОР Кумертау предприятие «Ойлтиммаш».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

Генеральный директор завода Максим Сысоев рассказал, что «Ойлтиммаш» задействован в производстве мобильных установок подготовки нефти, газа и газового конденсата для исследования и освоения нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

19 мая 2017 года «Ойлтиммаш» получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития города Кумертау.

Радий Хабиров отметил, что уникальная продукция завода уверенно заместила импортные аналоги и высоко востребована в нефтегазовой отрасли. Он также поблагодарил компанию «Ойлтиммаш» и генерального директора Владимира Лаврова за веру в Кумертау и за то, что компания выполняет все взятые на себя обязательства.

«Раньше на этой территории предприятие «Искра» размещалось. Все тут разбито было, распродано. Пришёл инвестор, и за несколько лет построил новое предприятие. Мы с вами в цехах были – стоит современное оборудование, заказы есть. Инвестиции – это еще живой человеческий процесс. С людьми надо общаться, люди должны чувствовать в тебе надёжного партнёра, что ты не подведёшь, не обманешь, что ты вменяемый человек. Крупных инвесторов непросто приводить в республику, потому что идёт большая конкуренция. Вот у Владимира Владимировича Лаврова, нашего инвестора, было много вариантов. Просто так сложились, как говорится, звёзды, что нам удалось его к нам завлечь», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Для производственной деятельности завода задействовано 20 зданий. Благодаря поддержке государства предприятие привлекло 4 займа ФРП и получило возможность пополнить свой парк новейшим оборудованием. Владимир Лавров отметил, что компания реализует инвестпроект на базе бывшего машиностроительного завода «Искра». Бюджет проекта – 4,6 млрд. руб. На сегодняшний день профинансировано 2,4 млрд. руб. Планируется создание 740 рабочих мест.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 15
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru