В Башкирии в модернизацию завода «ОЙЛТИММАШ» вложат 2,4 млрд рублей

Генеральный директор завода Максим Сысоев рассказал, что «Ойлтиммаш» задействован в производстве мобильных установок подготовки нефти, газа и газового конденсата для исследования и освоения нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.
19 мая 2017 года «Ойлтиммаш» получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития города Кумертау.
Радий Хабиров отметил, что уникальная продукция завода уверенно заместила импортные аналоги и высоко востребована в нефтегазовой отрасли. Он также поблагодарил компанию «Ойлтиммаш» и генерального директора Владимира Лаврова за веру в Кумертау и за то, что компания выполняет все взятые на себя обязательства.
«Раньше на этой территории предприятие «Искра» размещалось. Все тут разбито было, распродано. Пришёл инвестор, и за несколько лет построил новое предприятие. Мы с вами в цехах были – стоит современное оборудование, заказы есть. Инвестиции – это еще живой человеческий процесс. С людьми надо общаться, люди должны чувствовать в тебе надёжного партнёра, что ты не подведёшь, не обманешь, что ты вменяемый человек. Крупных инвесторов непросто приводить в республику, потому что идёт большая конкуренция. Вот у Владимира Владимировича Лаврова, нашего инвестора, было много вариантов. Просто так сложились, как говорится, звёзды, что нам удалось его к нам завлечь», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Для производственной деятельности завода задействовано 20 зданий. Благодаря поддержке государства предприятие привлекло 4 займа ФРП и получило возможность пополнить свой парк новейшим оборудованием. Владимир Лавров отметил, что компания реализует инвестпроект на базе бывшего машиностроительного завода «Искра». Бюджет проекта – 4,6 млрд. руб. На сегодняшний день профинансировано 2,4 млрд. руб. Планируется создание 740 рабочих мест.
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