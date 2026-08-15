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16:16 (UTC+5), 15 Августа 2026

Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 73-летием города

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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15 августа в Кумертау Глава Башкортостана принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города. В этом году город отмечает 73-ю годовщину со дня основания — соответствующий статус был присвоен рабочему поселку Указом Верховного Совета РСФСР 16 февраля 1953 года.

Обращаясь к жителям, Радий Хабиров подчеркнул особую роль Кумертау как промышленного и трудового сердца региона:

«Хәйерле көн, Күмертау! Хәйерле көн, хөрмәтле күмертауҙар! Добрый день, Кумертау! Добрый день, уважаемые кумертаусцы. Позвольте мне с большой любовью и глубоким уважением поздравить вас с Днём города. Кумертау — город, где живут очень трудолюбивые люди. Это город авиастроителей, машиностроителей, угольщиков, педагогов, врачей. Но это прежде всего город очень ответственных, сильных людей с большим достоинством.

Руководитель республики отметил, что республика и страна сегодня проживают непростые времена, однако все вызовы принимаются с достоинством.

«Наша страна проживает непростые времена. Наш Башкортостан проживает непростые времена. И Кумертау тоже. Но поверьте, что эти непростые времена, эти непростые вызовы мы принимаем с достоинством и гордо их решаем. И от того, насколько мы сплочённы, настолько мы выдержим все испытания, которые выпали на наше поколение зависит будущее нашей страны», — сказал он.

Особое внимание в выступлении было уделено участникам специальной военной операции.

«Сегодня сыновья Башкортостана защищают нашу страну на линии огня. Мы говорим им огромные слова благодарности, уважения и кланяемся им за то, что рискуя собой, своим здоровьем, они дают будущее нашей стране, будущее нашим детям. И мы сегодня говорим, что всё, что мы делаем, всё, о чём мы думаем, как мы работаем, мы будем делать ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, потому что нам нужна победа.
Именно она обеспечит развитие нашей страны и нашей республики, и Кумертау.

Глава региона также выразил уверенность в поступательном развитии города, который год от года становится комфортнее для жизни, а местные предприятия продолжают стабильную работу. Он заверил, что власти продолжат системную работу по благоустройству муниципалитета, чтобы Кумертау становился еще более удобным и красивым.

В завершение своего выступления руководитель республики адресовал горожанам теплые пожелания:

«Позвольте мне от всей души пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, будет любовь. Пусть в ваших домах будет всегда много детей. С праздником».

По традиции после официальной части Глава региона вручил государственные награды республики жителям города.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 7
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров посетил кумертаускую среднюю школу №6. 

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