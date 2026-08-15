Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 73-летием города

15 августа в Кумертау Глава Башкортостана принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города. В этом году город отмечает 73-ю годовщину со дня основания — соответствующий статус был присвоен рабочему поселку Указом Верховного Совета РСФСР 16 февраля 1953 года.

Обращаясь к жителям, Радий Хабиров подчеркнул особую роль Кумертау как промышленного и трудового сердца региона:

«Хәйерле көн, Күмертау! Хәйерле көн, хөрмәтле күмертауҙар! Добрый день, Кумертау! Добрый день, уважаемые кумертаусцы. Позвольте мне с большой любовью и глубоким уважением поздравить вас с Днём города. Кумертау — город, где живут очень трудолюбивые люди. Это город авиастроителей, машиностроителей, угольщиков, педагогов, врачей. Но это прежде всего город очень ответственных, сильных людей с большим достоинством.

Руководитель республики отметил, что республика и страна сегодня проживают непростые времена, однако все вызовы принимаются с достоинством.

«Наша страна проживает непростые времена. Наш Башкортостан проживает непростые времена. И Кумертау тоже. Но поверьте, что эти непростые времена, эти непростые вызовы мы принимаем с достоинством и гордо их решаем. И от того, насколько мы сплочённы, настолько мы выдержим все испытания, которые выпали на наше поколение зависит будущее нашей страны», — сказал он.

Особое внимание в выступлении было уделено участникам специальной военной операции.

«Сегодня сыновья Башкортостана защищают нашу страну на линии огня. Мы говорим им огромные слова благодарности, уважения и кланяемся им за то, что рискуя собой, своим здоровьем, они дают будущее нашей стране, будущее нашим детям. И мы сегодня говорим, что всё, что мы делаем, всё, о чём мы думаем, как мы работаем, мы будем делать ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, потому что нам нужна победа.

Именно она обеспечит развитие нашей страны и нашей республики, и Кумертау.

Глава региона также выразил уверенность в поступательном развитии города, который год от года становится комфортнее для жизни, а местные предприятия продолжают стабильную работу. Он заверил, что власти продолжат системную работу по благоустройству муниципалитета, чтобы Кумертау становился еще более удобным и красивым.

В завершение своего выступления руководитель республики адресовал горожанам теплые пожелания:

«Позвольте мне от всей души пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, будет любовь. Пусть в ваших домах будет всегда много детей. С праздником».

По традиции после официальной части Глава региона вручил государственные награды республики жителям города.