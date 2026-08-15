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15:44 (UTC+5), 15 Августа 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил кумертаускую среднюю школу №6

Сегодня в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил городскую среднюю школу №6. Она была открыта в 1990 году, в ней обучаются 1056 школьников.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Рустем Сагитов
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Директор учебного заведения Марина Дерягина рассказала, что в этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» был проведен капитальный ремонт на общую сумму 115 миллионов рублей. В учебном заведении поменяли окна, полы, потолки, инженерные коммуникации, провели внутреннею отделку.

Напомним, что в этом году в республике проводится капитальный ремонт сразу 42 школ. Из них 36 будут сданы уже в этом году.

Глава республики осмотрел школьные кабинеты, пообщался с учителями, пожелал им хорошего нового учебного года.

По словам директора, школа тесно сотрудничает с министерством внутренних дел Башкортостана и местным отделом внутренних дел. Действует кадетская рота при ОМВД по г. Кумертау, которая насчитывает 182 кадета. 35 выпускников школы несут службу в силовых структурах, из них 24 в органах внутренних дел.

В 2024 году открыт класс правоохранительной направленности. 1 сентября 2026 года открывается медицинский класс. Ежегодно 95% выпускников поступают в вузы, их них 61% в высшие учебные заведения республики.

Школа носит  имя Героя России Данилы Емельянова, выпускника этого учебного заведения.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Справка. Емельянов Данила Анатольевич родился 23 июня 1980 года в г. Кумертау. Учился в школе №6 г. Кумертау, занимался в военно-патриотическом клубе «Гефест» имени Героя Советского Союза Г.Ш. Арсланова, где получил азы военного дела. В 1998 году поступил в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, которое с отличием окончил в 2003 году. С 2003 года проходил службу в частях спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В дальнейшем был зачислен в подразделение сил специальных операций, которые с 2015 года были задействованы на территории Сирийской Арабской Республики в рамках военной операции России против международных террористических формирований.

Указом президента РФ от 17 января 2017 года за личное мужество и героизм, умелое руководство подразделением при выполнении специального задания подполковнику Емельянову Даниле Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Также он награжден орденом Мужества, медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Бюст Героя установлен в Новосибирском высшем военном командном училище в 2021 году.

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