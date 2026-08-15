Глава Башкирии Радий Хабиров посетил кумертаускую среднюю школу №6

Директор учебного заведения Марина Дерягина рассказала, что в этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» был проведен капитальный ремонт на общую сумму 115 миллионов рублей. В учебном заведении поменяли окна, полы, потолки, инженерные коммуникации, провели внутреннею отделку.
Напомним, что в этом году в республике проводится капитальный ремонт сразу 42 школ. Из них 36 будут сданы уже в этом году.
Глава республики осмотрел школьные кабинеты, пообщался с учителями, пожелал им хорошего нового учебного года.
По словам директора, школа тесно сотрудничает с министерством внутренних дел Башкортостана и местным отделом внутренних дел. Действует кадетская рота при ОМВД по г. Кумертау, которая насчитывает 182 кадета. 35 выпускников школы несут службу в силовых структурах, из них 24 в органах внутренних дел.
В 2024 году открыт класс правоохранительной направленности. 1 сентября 2026 года открывается медицинский класс. Ежегодно 95% выпускников поступают в вузы, их них 61% в высшие учебные заведения республики.
Школа носит имя Героя России Данилы Емельянова, выпускника этого учебного заведения.
Справка. Емельянов Данила Анатольевич родился 23 июня 1980 года в г. Кумертау. Учился в школе №6 г. Кумертау, занимался в военно-патриотическом клубе «Гефест» имени Героя Советского Союза Г.Ш. Арсланова, где получил азы военного дела. В 1998 году поступил в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, которое с отличием окончил в 2003 году. С 2003 года проходил службу в частях спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В дальнейшем был зачислен в подразделение сил специальных операций, которые с 2015 года были задействованы на территории Сирийской Арабской Республики в рамках военной операции России против международных террористических формирований.
Указом президента РФ от 17 января 2017 года за личное мужество и героизм, умелое руководство подразделением при выполнении специального задания подполковнику Емельянову Даниле Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Также он награжден орденом Мужества, медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Бюст Героя установлен в Новосибирском высшем военном командном училище в 2021 году.
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