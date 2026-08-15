Глава Башкирии Радий Хабиров посетил кумертаускую среднюю школу №6

Директор учебного заведения Марина Дерягина рассказала, что в этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» был проведен капитальный ремонт на общую сумму 115 миллионов рублей. В учебном заведении поменяли окна, полы, потолки, инженерные коммуникации, провели внутреннею отделку.

Напомним, что в этом году в республике проводится капитальный ремонт сразу 42 школ. Из них 36 будут сданы уже в этом году.

Глава республики осмотрел школьные кабинеты, пообщался с учителями, пожелал им хорошего нового учебного года.

По словам директора, школа тесно сотрудничает с министерством внутренних дел Башкортостана и местным отделом внутренних дел. Действует кадетская рота при ОМВД по г. Кумертау, которая насчитывает 182 кадета. 35 выпускников школы несут службу в силовых структурах, из них 24 в органах внутренних дел.

В 2024 году открыт класс правоохранительной направленности. 1 сентября 2026 года открывается медицинский класс. Ежегодно 95% выпускников поступают в вузы, их них 61% в высшие учебные заведения республики.

Школа носит имя Героя России Данилы Емельянова, выпускника этого учебного заведения.