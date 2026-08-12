В архивы Башкирии передано уже около 1800 материалов о героях СВО

В Башкортостане работа по сохранению памяти о героях специальной военной операции ведется практически с первого дня СВО. Публикуются материалы о подвигах участников спецоперации, награждении бойцов. Журналисты освещают проводы на СВО новобранцев именных подразделений. За 4 года накоплен колоссальный медиамассив: репортажи, фотографии, интервью. Об этом на первом заседании комиссии при Главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции рассказал руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Максим Ульчев.

«У каждого СМИ – свои заметные спецпроекты. Яркий пример – создание полевого медиацентра, где фронтовые корреспонденты Руслан Асадуллин и Рафик Ахметшин прямо в блиндаже на передовой записывают "Фронтовые подкасты". В эфире телеканала "Россия 24" на русском и башкирском языках еженедельно выходит патриотический проект "Позывной "Уфа", где рассказывают о военнослужащих из Башкортостана, успешно выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации, об их семьях и тех, кто оказывает посильную помощь в тылу. Проект Ильяса Батыргареева "Голоса подвига" выходит в эфире ГТРК Башкортостан. А его проект «Башкирский батальон» в ютубе набрал более 70 млн просмотров.

В 2025 году агентство “Башинформ” опубликовало лонгрид о Героях России из Башкортостана, который до сих пор собирает просмотры и расходится в социальных сетях.

Ко Дню героев вышел спецномер бесплатной газеты “Уфимская неделя” усиленным тиражом – 400 тыс. экземпляров. На развороте – материал о Героях России: история каждого, с фото и сильными фактами.

В прошлом году при поддержке издательского дома “Республика Башкортостан” был издан и направлен нашим бойцам на передовую боевой листок “Своим” почти 1000 экземпляров – своего рода мостик между мирными жителями и участниками спецоперации. Земляки приняли издание с огромной радостью. И другие наши газеты, журналы регулярно отправляются “за ленточку” и всегда востребованы среди бойцов», - отметил Максим Ульчев.

Самый сильный тематический контент, конечно, выдают наши военкоры. В зону СВО продолжают выезжать около 40 коллег. Отдельная история – книгоиздание. Это огромный блок работы, который ведется с начала спецоперации.

«Например, башкирским издательством "Китап” выпущен сборник очерков наших журналистов Мунира Кунафина и Сергея Кудряшова с передовой “СВОими глазами”. Думаю, многие его приобрели, прочитали, перечитали. Выходили книги "Башкортостан. Герои специальной военной операции", сборник произведений классиков и современных авторов "Дорогами героев". Специально к Дням армейской культуры в прошлом году была издана книга "Башкортостан. Музы не молчат", которую увезли с собой почетные гости форума из Москвы и других регионов.

Работы наших авторов из числа журналистов заметили и федеральные издательства. В 2025-м московским “АСТ” издан сборник Мунира Кунафина "Я вышел из боя живым", весной в Москве вышла книга главного редактора журнала "Акбузат" Ларисы Абдуллиной "Позывной "Башкир". Последняя литературная новинка от “Китапа” – “Раненая тишина”, сборник повестей, рассказов и стихотворений, с произведениями Ларисы Абдуллиной, Гульназ Кутуевой, Гульсиры Гиззатуллиной, Миляуши Кагармановой и Мурата Рафикова. Особое место в книге отведено образам новых героев современности. Часть произведений создана авторами непосредственно в зоне боевого соприкосновения. Основа у них – документальная», – рассказал руководитель агентства печати.

Отдельно он остановился на мероприятиях, которые проводят редакции СМИ.

«Коллективом издательского дома разработан проект единого информационного ресурса – и цифровой Книги Памяти. Платформа предполагает агрегацию биографических данных, фотографий, писем и наградных листов всех уроженцев Башкортостана. “Башинформом” проведены несколько фотовыставок фотокоров Олега Яровикова, Валерия Шахова, корреспондента Эдуарда Кускарбекова, где представлены документальные снимки с мест событий. Одна из последних – фотовыставка "Образ мужества", открывшаяся в Национальном музее Башкортостана 17 февраля этого года, где можно было увидеть более 30 снимков "Башинформа" из зоны СВО.

По поручению Главы Башкортостана все материалы о ходе СВО, героических подвигах бойцов – весь медиамассив, о котором я рассказал, передается в архивы на вечное хранение. Агентством совместно с Управлением по делам архивов республики организован системный сбор и архивирование знаковых журналистских материалов о героических подвигах и боевом пути участников СВО из республики. Крупнейшие в регионе медийные холдинги заключили договоры с Нацархивом. Организована работа и в муниципалитетах. К августу в архивы уже передано около 1800 материалов “Башинформа”, газет и журналов, еще больше – видео и аудиоконтента. На системной основе ведутся информационные кампании на средствах наружной рекламы республики. В 2026 году отрабатываются пять кампаний, задействовано более 500 поверхностей», – подытожил Максим Ульчев.