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12:41 (UTC+5), 12 Августа 2026

В архивы Башкирии передано уже около 1800 материалов о героях СВО

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В Башкортостане работа по сохранению памяти о героях специальной военной операции ведется практически с первого дня СВО. Публикуются материалы о подвигах участников спецоперации, награждении бойцов. Журналисты освещают проводы на СВО новобранцев именных подразделений. За 4 года накоплен колоссальный медиамассив: репортажи, фотографии, интервью. Об этом на первом заседании комиссии при Главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции рассказал руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Максим Ульчев.

«У каждого СМИ – свои заметные спецпроекты. Яркий пример – создание полевого медиацентра, где фронтовые корреспонденты Руслан Асадуллин и Рафик Ахметшин прямо в блиндаже на передовой записывают "Фронтовые подкасты". В эфире телеканала "Россия 24" на русском и башкирском языках еженедельно выходит патриотический проект "Позывной "Уфа", где рассказывают о военнослужащих из Башкортостана, успешно выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации, об их семьях и тех, кто оказывает посильную помощь в тылу. Проект Ильяса Батыргареева "Голоса подвига" выходит в эфире ГТРК Башкортостан. А его проект «Башкирский батальон» в ютубе набрал более 70 млн просмотров.
В 2025 году агентство “Башинформ” опубликовало лонгрид о Героях России из Башкортостана, который до сих пор собирает просмотры и расходится в социальных сетях.
Ко Дню героев вышел спецномер бесплатной газеты “Уфимская неделя” усиленным тиражом – 400 тыс. экземпляров. На развороте – материал о Героях России: история каждого, с фото и сильными фактами.
В прошлом году при поддержке издательского дома “Республика Башкортостан” был издан и направлен нашим бойцам на передовую боевой листок “Своим” почти 1000 экземпляров – своего рода мостик между мирными жителями и участниками спецоперации. Земляки приняли издание с огромной радостью. И другие наши газеты, журналы регулярно отправляются “за ленточку” и всегда востребованы среди бойцов», - отметил Максим Ульчев.

Самый сильный тематический контент, конечно, выдают наши военкоры. В зону СВО продолжают выезжать около 40 коллег. Отдельная история – книгоиздание. Это огромный блок работы, который ведется с начала спецоперации.

«Например, башкирским издательством "Китап” выпущен сборник очерков наших журналистов Мунира Кунафина и Сергея Кудряшова с передовой “СВОими глазами”. Думаю, многие его приобрели, прочитали, перечитали. Выходили книги "Башкортостан. Герои специальной военной операции", сборник произведений классиков и современных авторов "Дорогами героев". Специально к Дням армейской культуры в прошлом году была издана книга "Башкортостан. Музы не молчат", которую увезли с собой почетные гости форума из Москвы и других регионов.
Работы наших авторов из числа журналистов заметили и федеральные издательства. В 2025-м московским “АСТ” издан сборник Мунира Кунафина "Я вышел из боя живым", весной в Москве вышла книга главного редактора журнала "Акбузат" Ларисы Абдуллиной "Позывной "Башкир". Последняя литературная новинка от “Китапа” – “Раненая тишина”, сборник повестей, рассказов и стихотворений, с произведениями Ларисы Абдуллиной, Гульназ Кутуевой, Гульсиры Гиззатуллиной, Миляуши Кагармановой и Мурата Рафикова. Особое место в книге отведено образам новых героев современности. Часть произведений создана авторами непосредственно в зоне боевого соприкосновения. Основа у них – документальная», – рассказал руководитель агентства печати.

Отдельно он остановился на мероприятиях, которые проводят редакции СМИ.

«Коллективом издательского дома разработан проект единого информационного ресурса – и цифровой Книги Памяти. Платформа предполагает агрегацию биографических данных, фотографий, писем и наградных листов всех уроженцев Башкортостана. “Башинформом” проведены несколько фотовыставок фотокоров Олега Яровикова, Валерия Шахова, корреспондента Эдуарда Кускарбекова, где представлены документальные снимки с мест событий. Одна из последних – фотовыставка "Образ мужества", открывшаяся в Национальном музее Башкортостана 17 февраля этого года, где можно было увидеть более 30 снимков "Башинформа" из зоны СВО.
По поручению Главы Башкортостана все материалы о ходе СВО, героических подвигах бойцов – весь медиамассив, о котором я рассказал, передается в архивы на вечное хранение. Агентством совместно с Управлением по делам архивов республики организован системный сбор и архивирование знаковых журналистских материалов о героических подвигах и боевом пути участников СВО из республики. Крупнейшие в регионе медийные холдинги заключили договоры с Нацархивом. Организована работа и в муниципалитетах. К августу в архивы уже передано около 1800 материалов “Башинформа”, газет и журналов, еще больше – видео и аудиоконтента. На системной основе ведутся информационные кампании на средствах наружной рекламы республики. В 2026 году отрабатываются пять кампаний, задействовано более 500 поверхностей», – подытожил Максим Ульчев.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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