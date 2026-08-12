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22:23 (UTC+5), 12 Августа 2026

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с топливом

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи с главными редакторами СМИ республики прокомментировал ситуацию с топливом в регионе.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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По его мнению, текущая ситуация с бензином неразрывно связана с общими процессами в стране, и к этому нужно относиться с пониманием.

«Нам всем надо быть ответственными, люди должны понимать процессы. Это как переливающийся сосуд. Не получится жить в закрытом пространстве. Как только мы видим проблему в одном регионе, который соседствует с нами, понятно, что и у нас начинаются сложности. Ситуация постепенно нормализуется. Уже нет больших очередей, мы также начали „напитывать“ топливом частные заправки. Люди начали понимать и немного успокаиваться», — пояснил руководитель республики.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Отдельное внимание Радий Хабиров уделил влиянию атак беспилотников на работу предприятий.

«Когда происходит атака, приходится останавливать производство. Мы должны очень ответственно обеспечить оборону. Этим и занимаемся сейчас. Мы создали отряд БАРС, они уже встали на боевую работу, вооружены. У них контракт с Минобороны России касается только выполнения задач на территории республики — никаких отправок в зону СВО не предусмотрено. Также бойцам БАРСа предоставляются различные меры социальной поддержки», — отметил Глава республики.

Ранее Башинформ сообщал, что атаки БПЛА не сказались на производстве топлива в Башкирии.

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