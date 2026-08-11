Атаки БПЛА не сказались на производстве топлива в Башкирии – Радий Хабиров

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии заявил, что несмотря на постоянные атаки беспилотников, объемы производства топлива в республике не снижаются.
«Никакого спада производства автомобильного топлива не происходит. Если даже что-то повреждается, все своевременно ремонтируется», – подчеркнул Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» публиковал актуальную информацию по ситуации с бензином в Уфе и республике.
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