В выходные усиленно обеспечат АЗС в районах – минпром Башкирии

Усиленное внимание оперштаба в выходные будет уделено заправкам по регионам Башкирии, сказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности РБ Олег Тыщенко.
«Уфа опустеет, в районах ожидается большой наплыв туристов и отдыхающих, поэтому постараемся активнее наполнять АЗС на трассах. В воскресенье вечером будем наполнять уфимские АЗС, чтобы люди успели пополнить баки перед рабочей неделей», – сказал он.
По словам замминистра, на сегодняшний день в городах республики ситуация благополучная — заправки работают, есть все виды топлива.
«К сожалению, остаются в „красной“ зоне несколько районов — Аургазинский, Балтачевский, в них мало сетевых заправок, и Иглинский — где много частных. Обзвонили владельцев персонально — нет, не хотят пока открываться, ждут снижения биржевых цен», — сообщил заместитель министра промышленности республики.
Увеличения лимитов отпуска бензина пока не планируется, так же как и разрешения на канистры.
«Если допустить такое, транзитные АЗС начнут моментально опустошаться, нашим автовладельцам не будет оставаться топлива. Сейчас ситуация стабилизировалась, надо её сохранить», — ответил на вопросы жителей Олег Тыщенко.
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