Башкирский финал: рапиристы из Уфы разыграли золото Спартакиады народов РФ

Второй соревновательный день Спартакиады народов РФ для фехтовальщиков Башкирии завершился триумфальной победой. В борьбе за золото встретились сразу две команды из региона и 8 воспитанников уфимского Центра фехтования.

В башкирском финале сильнее оказалась вторая команда Башкортостана. Обладателями золота стали Владислав Журавлёв, Амир Фахретдинов, Ростислав Хамдамов и Давлат Хайретдинов.

Первая команда Башкортостана, в составе которой выступили Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин, заняла второе место. Бронзовые медали достались рапиристам из Курской области.

Также на Спартакиаде народов РФ по фехтованию Егор Баранников и Аделина Загидуллина завоевали бронзовые медали в личном первенстве. На сегодняшний день в копилке башкирских спортсменов три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.