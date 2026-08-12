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18:29 (UTC+5), 12 Августа 2026

Башкирский финал: рапиристы из Уфы разыграли золото Спартакиады народов РФ

Фото: скриншот видео | трансляция Матч ТВ
Инсаф Хужабирганов

Второй соревновательный день Спартакиады народов РФ для фехтовальщиков Башкирии завершился триумфальной победой. В борьбе за золото встретились сразу две команды из региона и 8 воспитанников уфимского Центра фехтования.

В башкирском финале сильнее оказалась вторая команда Башкортостана. Обладателями золота стали Владислав Журавлёв, Амир Фахретдинов, Ростислав Хамдамов и Давлат Хайретдинов.

Первая команда Башкортостана, в составе которой выступили Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин, заняла второе место. Бронзовые медали достались рапиристам из Курской области.

Также на Спартакиаде народов РФ по фехтованию Егор Баранников и Аделина Загидуллина завоевали бронзовые медали в личном первенстве. На сегодняшний день в копилке башкирских спортсменов три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. 

скриншот видео трансляция Матч ТВ
Фото: скриншот видео | трансляция Матч ТВ
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