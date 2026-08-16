Радий Хабиров поздравил гимнастку Полину Дмитриеву с победой в Загребе

Спортивная гимнастка Полина Дмитриева из Стерлитамака собрала коллекцию из пяти медалей на юниорском Чемпионате Европы в Хорватии. Юную спортсменку и её тренера поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Пять раз за последние два дня поднималась на пьедестал почета юная звездочка из Стерлитамака.

Наша Полина Дмитриева завоевала 4 золотых и 1 серебряную медаль на юниорском Чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Поздравляю её и её наставницу, старшего тренера сборной Башкортостана и тренера сборной России Елену Кайгулову!

Только сегодня Полина трижды стала чемпионкой Европы — в упражнениях на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Ещё одно золото — в командном многоборье — наша спортсменка завоевала вчера, а в личном многоборье была второй.

От этих соревнований — два шага до Олимпиады. Они являются отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые квоты на Олимпийские игры — 2028. Так что за Полину мы еще поболеем! Удачи!» — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Юниорский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Загребе (Хорватия). Турнир стал триумфальным для Полины Дмитриевой.

В личном многоборье она завоевала «серебро», набрала 53,165 балла. Первое место в этом виде программы заняла россиянка Александра Андрианова (53,565). «Бронза» досталась Клариссе Ринальди из Италии.

В финалах отдельных видов Полина победила во всех трёх дисциплинах, в которых участвовала. В разновысоких брусьях она набрала 13,900 балла, в упражнениях на бревне — 13,993 балла, в вольной программе — 13,233 балла.

Кроме того, в составе сборной России, Полина Дмитриева стала чемпионкой Европы в командном многоборье. Российская команда набрала 158,629 балла, опередив сборные Италии (153,762) и Франции (153,129).

Ранее Полина Дмитриева победила на первенстве России по спортивной гимнастике.